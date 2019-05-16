«التحدي الفردي» الليلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقام اليوم، منافسات الجولة الثانية لتحدي ند الشبا الليلي، والذي سيكون مخصصاً لفئة الفردي، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع استقطاب هذه المنافسات أعداداً متزايدة سنوياً، وعلى ضوء مشاركة نحو 1000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات في منافسات الفرق الأسبوع الماضي.

وستقام المنافسات في نفس الموقع المخصص لهذا النوع من الألعاب الرياضية التي تتطلب قوة ولياقة بدنية، إلى جانب القدرة على استخدام الذكاء من أجل تجاوز العوائق في أسرع وقت ممكن، حيث تمتد المسافة 4.2 كلم، وتضم 14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق إضافي مقارنة بالنسخة الماضية منها 5 عوائق تتطلب تجاوز المياه منها واحدة المياه المثلجة، وتم تزويده بإضاءة ومسار واضح للمشاركين.