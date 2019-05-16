كأس البطل.. تصميم مبتكر يواكب التطور

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حصل فريق «دبي 2021» بطل منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا على كأس دورة ند الشبا الجديدة التي ظهرت بحلة تعكس فخامة الدورة وتصميمه الجميل المبتكر الذي يواكب تطور الحدث.

وقام بتصميم الكأس الجديدة المصمّم المواطن مطر بن لاحج، الذي قدم آخر إبداعاته المبتكرة والتي تعكس كفاءته في هذا المجال.

تحفة

وظهر كأس البطولة للمرة الأولى عقب نهائي بطولة كرة الطائرة، على أن يتوج الفريق الحاصل على لقب كأس كرة الصالات على نسخة مماثلة من الكأس التي برز فيها التصميم العصري والأنيق، إلى جانب الانسيابية التي تجعله بمثابة تحفة فنية تتزين بها الفرق الرياضية وتبقى ذكرى مميزة في خزائنها عقب التتويج.

وكان بن لاحج، صمم كأس الدورة للمرة الأولى في النسخة الثالثة عام 2015، واستمر في تقديم هذه النسخة المتجددة، وذلك في تجربة مختلفة وريادية له في تصميم الكؤوس في المجال الرياضي بعدما سبق له تصميم جائزة حمدان بن محمد للتصوير الفوتوغرافي، ليواصل الفنان الإماراتي المبدع في تقديم الكأس الأنيقة لكأس الحدث الرياضي الرائد من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

رسام

ويعد مطر بن لاحج الذي ولد عام 1968 في دبي، من الفنانين المبدعين، فهو رسام ونحات ومصور شارك في العديد من المعارض داخل الدولة وخارجها، ودرس الفن بمفرده من خلال الاطلاع والتدريب المستمر، وهو دائم الإبداعات والابتكارات.