الشحي.. موهبة صاعدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعد محمد أحمد الشحي أصغر لاعب في بطولة السلة للكراسي المتحركة، وأحد المواهب الواعدة على الطريق، يمتلك مهارات مميزة في كرة السلة والتحرك بالكرسي في الدفاع والهجوم، ونجح في اللعب مع فريق مركز البستان للمرة الأولى في البطولة.

وقال محمد (15 سنة): بدأت ممارسة كرة السلة للكراسي المتحركة منذ عامين بنادي الثقة للمعاقين، والحقيقة أنني ألعب منذ فترة طويلة في سباق الكراسي المتحركة وهي اللعبة التي أجيدها، وأطمح في أن أصل فيها للعالمية وأرفع علم الإمارات، ووجدت أنني قادر على ممارسة ألعاب أخرى، وبدأت في السباحة ولم ترق لي وتوجهت إلى سلة الكراسي باعتبارها قريبة من سباق الكراسي، وعلى مدار عام أتقنت اللعب ومن خلال تواصلي مع أحد أقاربي تم ضمي للعب مع فريق البستان في البطولة.