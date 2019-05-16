كهرباء دبي الشريك الاستراتيجي للحدث

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن رعايتها للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية بصفتها الشريك الاستراتيجي للدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بتوجيهات وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الدورة الرياضية الأكبر من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين.

سعادة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا مجدداً أن تكون الهيئة الشريك الاستراتيجي لدورة ند الشبا الرياضية في نسختها السابعة، وأن نسهم في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتمثل رعاية الهيئة لهذه الدورة وغيرها من الفعاليات الرياضية جانباً من الإطار الأشمل لمسؤوليتنا المجتمعية، حيث نقدم الدعم لعدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتحفيزهم لجعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، نظراً لأهميتها في تعزيز أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية، علاوة على تعزيز روح التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين جميع أفراد المجتمع».

يشار إلى أن دورة ند الشبا الرياضية تحظى بحضور ومتابعة جماهيرية كبيرة، وتغطية إعلامية واسعة محلياً وعالمياً، ويشارك بها نجوم عالميون وعدد كبير من الشخصيات الرياضية، كما تشهد منافسات في العديد من الرياضات التي تستهوي الشباب وتوفر لهم أجواءً حماسية.