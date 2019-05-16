«دبــي 2021» بطلاً للنسخة السابعة لـ «طائرة ند الشبا»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج فريق «دبي 2021»، بطلاً للنسخة السابعة لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 24 مايو الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية، بواقع 13 لعبة، وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

وحقق «دبي 2021»، اللقب بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب «المفاجأة» بثلاثة أشوط مقابل شوط واحد، بواقع 26-24 و22-25 و21-25 و21-25، ليحصل بذلك على جائزة تقدر بـ 600 ألف درهم، مقابل 500 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و400 ألف لصاحب المركز الثالث (بن ثاني).

وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بتتويج الفرق الفائزة في ختام منافسات الكرة الطائرة، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحسن المزروعي مدير الدورة، وراميش سيدامبي ممثل سوق دبي الحرة، راعي الدورة.

وصرح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، أن المستوى القوي للفريقين في نهائي منافسات الكرة الطائرة، شكل مفاجأة سارة لسموه، وتأكيد للسمعة الجيدة التي حققتها دورة ند الشبا، باعتبارها دورة رياضية مميزة وشاملة ومحفزة للمجتمع على ممارسة الرياضة، مهنأ الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، في ختام بطولة الكرة الطائرة، متمنياً التوفيق للمشاركين في بقية الألعاب المستمرة، وقال سموه: دورة ند الشبا جاءت مميزة كعادتها، زادتها أجواء شهر رمضان الكريم، نكهة خاصة، وهي مكسب لرياضة الإمارات، من خلال ما تقدمه من دعم للألعاب المدرجة بها، وحافز لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ومستواه متطور من عام إلى آخر.

جاء الشوط الأول سريعاً وقوياً من الجانبين، وسيطر عليه التعادل في البداية، قبل أن يبدأ «المفاجأة» في أخذ الأسبقية شيئاً فشيئاً، إلى أن عمق الفارق من نقطتين إلى 3، 8-6 و10-8 ثم 13-10، ورد «دبي 2021»، بواسطة الكوبي راموس ولاعب منتخبنا الوطني مبارك المنصور، وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 13-12، لكن «المفاجأة» عاد بقوة بفضل الإرسالات الناجحة والضربات القوية للمغربي محمد الحشدادي، والكوبي بيست أستينغو، وتوسع الفارق مرة أخرى إلى 4 نقاط 17-13 و18-14.

وفي كل مرة يحاول فيها «دبي 2021» تقليل الفارق إلى نقطتين، ينجح المفاجأة في الضرب بقوة، ويعيده إلى 4 نقاط 22-18، قبل أن يرتكب سلسلة من الأخطاء المتكررة التي استغلها «دبي 2021»، وإدراك التعادل 23-23، واشتد التنافس في اللحظات الأخيرة بين الفريقين 24-24، ليتمكن في النهاية «المفاجأة» من استعادة سيطرته، وانتزاع نتيجة الشوط بفارق نقطتين 26-24.

ودخل «دبي 2021» الشوط الأول أكثر تركيزاً وأقل ارتكاباً للأخطاء، وتمكن من التقدم 2-0 و3-1 و4-2، لكن فقد السيطرة سريعاً لفائدة «المفاجأة»، الذي استعان بخبرة الثلاثي محمد الحشدادي وأستيغو، والمصري صالح فتحي، لانتزاع الأسبقية 6-5، ثم التقدم بـ 3 نقاط 11-8، وتدخل استيغو ورفع الفارق إلى 4 نقاط، ثم وقع الحشدادي على النقطة 13، ليرفع الفارق إلى 5 نقاط، وسط تراجع واضح لـ «دبي 2021».

واستمر «المفاجأة» في تقديم عروضه الجيدة، وكان الطرف الأفضل على كافة المستويات، هجوماً ودفاعاً، إلى غاية النقطة 19، التي ثبت عندها، وبدأ يتقدم ببطء، في المقابل، سجل «دبي 2021» عودة قوية، ونجح في تقليل الفارق إلى نقطة واحدة 19-18، ثم 20-19، قبل أن يدرك التعادل على مستوى النقطة 21-21، وينتزع الأفضلية 22-21، ثم عمق الفارق إلى نقطتين، قبل أن يحسم النتيجة لصالحه 25-22، ويعادل الأشواط (1-1).

وجاءت بداية الشوط الثالث لفائدة «دبي 2021»، الذي تقدم 3-2 و4-2 و7-5 و9-7، ثم عمق الفارق إلى 3 نقاط 10-7، وسط تشجيع كبير من الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة النهائية.

وواصل «دبي 2021» تألقه في الشوط الثالث، ورفع الفارق إلى 7 نقاط 16-9، ورغم محاولات «المفاجأة» العودة في النتيجة، إلا أنه لم يتمكن من إيقاف «دبي 2021»، الذي أنهى الشوط على نتيجة 25-21.

وحافظ «دبي 2021» على تألقه في الشوط الرابع، وتقدم في النتيجة من البداية، وفرض سيطرة على مجريات المباراة بشكل واضح، وكان الأسبق في تسجيل النقاط، ما مكنه من حسم الشوط 25- 21