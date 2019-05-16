بلدية دبي «يكتسح» الأنصاري «في سلة الكراسي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تواصلت، مساء أول من أمس، منافسات بطولة السلة للكراسي المتحركة، التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، ضمن منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، وشهد اليوم الثاني من المنافسات انطلاقة قوية لبلدية دبي في مشوار الدفاع عن لقبه باكتساحه فريق الأنصاري 75-9 لحساب المجموعة الأولى، ليؤكد حسن استعداده للبطولة.

وعاد فريق صحة دبي لطريق الانتصارات بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق هيئة دبي للطرق والمواصلات، بنتيجة 15-10، وكان فريق الصحة قد خسر مباراته الافتتاحية في الجولة الأولى أمام فريق مركز البستان، ويأتي فوز صحة دبي ليخلط أوراق المجموعة الثانية مبكراً.

وجاءت المواجهة التي جمعت بين دبي لأصحاب الهمم والأنصاري للصرافة ضمن المجموعة الأولى نارية، حيث حاول دبي لأصحاب الهمم في العودة للانتصارات بعد خسارته المفاجأة في الجولة الأولى أمام هيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا» في الوقت الذي حقق الأنصاري الفوز في الجولة الأولى على فريق دناتا، وانتهت الفترة الأولى بالتعادل 6-6، وتغير شكل المباراة في الفترة الثانية، وضغط فريق دبي لأصحاب الهمم بشكل كبير ووسع الفارق، إلى 20-6 في منتصف الفترة، والتي انتهت بفوزه 29-6.

ووجه فريق النيابة وصيف النسخة الماضية، إنذاراً شديد اللهجة لكل الفرق في أول ظهور له في المجموعة الثانية أمام فريق مركز البستان، ونجح في تحقيق فوز كبير 65-8، وهو أعلى فوز في المجموعة الثانية، بعدما حسم الفترة الأولى بالتفوق بنتيجة 31-2.

وبنهاية اليوم الثاني، تصدر فريق دبي لأصحاب الهمم قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة يليه في المركز الثاني الأنصاري للصرافة بنفس الرصيد والثالث بلدية دبي من فوز واحد برصيد نقطتين، والرابع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي برصيد نقطتين والخامس دناتا برصيد نقطتين من خسارتين.

وتصدر فريق هيئة الصحة بدبي المركز الأول للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، والثاني فريق البستان برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، والثالث فريق النيابة العامة برصيد نقطتين من فوز واحد، والرابع دبي لخدمات الإسعاف من فوز واحد، والخامس هيئة الطرق والمواصلات برصيد نقطتين من خسارتين.

ويلتقي في الجولة الرابعة اليوم، فريق دبي للإسعاف مع صحة دبي والنيابة العامة مع هيئة الطرق ضمن المجموعة الثانية، وديوا مع الأنصاري للصرافة وبلدية دبي مع دبي لأصحاب الهمم.

وتختتم مباريات الدور الأول بـ4 مباريات بعد غد السبت، حيث يلتقي ديوا مع دناتا وبلدية دبي مع الأنصاري للصرافة في المجموعة الأولى، ودبي لخدمات الإسعاف مع البستان والنيابة العامة مع صحة دبي ضمن المجموعة الثانية.