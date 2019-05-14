مركز العين بطل الملاكمة في «زايد الرياضية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق مركز العين، لقب بطولة الملاكمة في النسخة 23 من بطولة زايد الرياضية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحل نادي أبوظبي في المركز الثاني، وذلك في ختام المنافسات أمس الأول بالخيمة الرياضية في نادي ضباط القوات المسلحة، توج الأبطال الفائزين في مراسم الختام، أنس ناصر العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بحضور عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وسط سعادة وحفاوة الجمهور الحاضر في الخيمة، ونال الملاكم عبدالله الفضل من منتخب البحرين، لقب أفضل لاعب في البطولة، وتوج بذهبية وزن تحت 69 كغ وجاء الاختيار من اللجنة الفنية، وبدورها فازت فهيمة فلكناز من مركز رويال جت دبي، بذهبية 51 كغ، ونال الحكم عبدالله ناجي، جائزة أفضل حكم في البطولة.

منافسات الرماية

وتأهلت 22 لاعبة إلى الدور الثاني، في منافسات الرماية لمسافة 15 م بالبطولة التي تقام بنادي كراكار في نادي ضباط القوات المسلحة من أصل 25 رامية، وكانت الراميات قد خضن الدور الأول بمشاركة 25 رامية للتنافس على مسافة 10 أمتار فقط، تمكنت 22 منهن من تجاوز حاجز 85 نقطة، ونجحت هند محمد الجنيبي وأمل أحمد الهاملي في الوصول إلى 99 نقطة من أصل 100 لتتصدرا الدور الأول بجدارة، وعلى مستوى منافسات الرجال تأهل 22 رامياً أيضاً إلى الدور الثاني، وكانت المنافسة شديدة بين الرجال، بعد أن حصل 15 رامياً على علامات أكثر من 95، ونجح علي غانم القبيسي ومحمد مبارك البريكي في حصد العلامة الكاملة من مسافة 10 أمتار بتحقيقهما 100 درجة في المركزين الأول والثاني.

طائرة رجال

وضرب فريق بني ياس موعداً مع «أفوك إيلايت» في نهائي منافسات الكرة الطائرة للرجال، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، حيث أطاح بني ياس منافسه فريق «بيج مارت» أول من أمس بالفوز عليه في الدور نصف النهائي، بنتيجة 1/‏3، فيما تفوق فريق «أفوك إيلايت» في نفس الدور، على فريق دائرة قضاء أبوظبي بنتيجة 0/‏2.