الأذربيجاني قادر بطلاً لشطرنج «الوفاء لزايد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتوج باللقب الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني قادر جوزينوف، وقام إبراهيم محمد البناي رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة ونائبه أحمد خليفة آل ثاني نائب الرئيس وجمال العبدولي الأمين العام للنادي وعيسى لطفي المدير المالي بالنادي ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد باتحاد الشطرنج بتتويج البطل بكأس البطولة.

وجاءت نتائج الجولة التاسعة والأخيرة، لتمنح الأساتذة الكبار جوائز المقدمة، فعلى الطاولة الأولى فاز الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المتصدر قادر جوزينوف على الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر ليحتل المركز الأول ويحصل على كأس البطولة وجائزة المركز الأول.

بينما حل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الأرميني جابريل سركسيان في المركز الثاني بعد تعادله مع الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف الذي جاء ترتيبه في المركز الخامس، وفاز لاعبنا عمران الحوسني بجائزة أفضل لاعب إماراتي.

بينما فازت اللاعبة فاطمة سيف بجائزة أفضل لاعبة إماراتية وفاز اللاعب أحمد فريد بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج، كما فازت اللاعبة غالية محمد بجائزة أفضل لاعبة من نادي دبي للشطرنج والثقافة.