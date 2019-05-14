منتخب الرجبي يخوض البطولة الآسيوية في تايلاند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستهل منتخبنا الوطني للرجبي، مشواره اليوم في البطولة الآسيوية للرجبي المستوى الثاني فئة الـ15 لاعباً، التي تقام في مدينة هون هان بتايلاند، وتستمر منافساتها حتى 21 مايو الجاري، وتضم منتخبات كازاخستان وتايلاند وجوام، وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت صباح أمس إلى العاصمة بانكوك، برئاسة محمد أحمد شاكر عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات وتضم حمدان سليمان إدارياً وعدد 26 لاعباً والمدرب ابولو بيرليني ومساعده يوسف شاكر وبالإضافة إلى المعالج الطبيعي والمساعد الثاني للمدرب، وخاض منتخبنا خلال الفترة الأخيرة عدة مباريات ودية محلية إلى جانب برنامج تدريبي مكثف قبل السفر استعداداً للمنافسات القارية القوية، وأعرب قيس الظالعي الأمين العام لاتحاد الرجبي عن تقديره لهذه المجموعة المختارة المشاركة في هذه البطولة، وتمنى لهم التوفيق.