أسطورة الغولف بولتر سفيراً عالمياً لـ«موانئ دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقعت «موانئ دبي العالمية» المحفّز الرائد للتجارة العالمية، وشريك الجولة الأوروبية للغولف، عقداً مع أسطورة الغولف اللاعب الإنجليزي إيان بولتر، ليكون السفير العالمي الأول للعلامة التجارية، وساهمت شراكة «موانئ دبي العالمية» مع الجولة الأوروبية، بالإضافة إلى عملها المرموق لعشرة أعوام مع بطولة «موانئ دبي العالمية للغولف» في مساعدة الشركة على التواصل بطريقة مجدية مع الشركاء والعملاء في مختلف المواقع حول العالم، وتعتبر «موانئ دبي العالمية» شريكاً رئيسياً لبطولة «هونما هونج كونج المفتوحة» وبطولة «بي إم دبليو بيه جي إيه» والراعي الرسمي لبطولة «هيرو إنديان» المفتوحة.

وسيحمل بولتر شعار «موانئ دبي العالمية» على الكمّ الأيسر من ملابسه في جميع البطولات.