أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم دورة رمضانية للشطرنج

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت اكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، عن تنظيم دورة رمضانية للشطرنج الخاطف للسيدات، وكشف عن التفاصيل أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور د. سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وفاطمة العلي ممثلة الأكاديمية، ومهدي عبدالرحيم، المدير الفني للبطولة، كما تم الإعلان عن اتفاقية تعاون بين الاتحاد والأكاديمية، وستقام البطولة 21 مايو الجاري، في قاعة نادي أبوظبي للسيدات، وبمشاركة جميع الجنسيات والأعمار، وتبلغ جوائزها 25 ألف درهم، وثمن د. سرحان المعيني الدور الكبير والرائد التي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم وتطور الرياضات النسائية.