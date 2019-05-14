المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان،عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تشهد ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف البطولة الرمضانية المفتوحة لرماية البندقية السكتون والمسدس 9 ملم، والتي ستستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الفضيل. وجاءت منافسات اليوم الافتتاحي منافسات قوية، خاصة في ظل وجود جوائز للبطولة بقيمة 440 ألف درهم.

وتبدأ منافسات البطولة عند التاسعة مساء بشكل يومي وتستمر حتى حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي وتشارك فيها أعداد كبيرة من كبار السن من الرجال بجانب فئة النساء وفئتي الشباب والناشئين، وتشتمل على منافسات البندقية السكتون والمسدس المفتوح 9 ملم.