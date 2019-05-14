افتتاح دورة المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، افتتح العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، الدورة الرمضانية للمؤسسة العقابية والإصلاحية في دورتها الثانية عشرة، والتي يشارك فيها نزلاء ونزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية تحت شعار (بطولة عام التسامح الرمضانية).

وأوضح العميد يعقوب يوسف أبو ليلة، أن الدورة الرمضانية قد تضمنت مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية والجماعية متمثلة في منافسات دوري كرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والبلي استيشن، والبييي فوت، وغيرها من الألعاب التنافسية في أجواء تكرس جهود المؤسسة في إصلاح وتهذيب النزلاء مع خلق نوع من الدمج والتسامح بين الجميع في جو من الإثارة والحماس، فضلاً عن إشاعة روح التنافس والمحبة بين الجميع.