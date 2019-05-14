تتويج أبطال التحدي الليلي

قامت اللجنة المنظمة بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في الجولة الأولى لمنافسات تحدي ناس الليلي، وذلك بعد اعتماد النتائج بصورة رسمية من اللجنة الفنية.

وقام حسن المزروعي مدير الدورة وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، بتتويج الفرق في فئتي الرجال والسيدات، حيث شهدت فئة الرجال حصول فريق بلدية دبي على المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق الفجيرة تشالينج، وبالمركز الثالث فريق ديزرت شيلد.

وعلى صعيد السيدات، نال المركز الأول فريق «يونايتد جيرلز أوف ذا وورلد»، وبالمركز الثاني فريق «بايس 3+1»، وجاء بالمركز الثالث فريق «فيتنس دبي».