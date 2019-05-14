أسر النجوم تثير حماس الجمهور

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حرصت زوجات نجوم فرق الطائرة وأسرهم على الظهور بالمدرجات في مجمع ند الشبا الرياضي، لتشجيع أزواجهن وأبنائهنّ بكل حماس.

وظهرت أسرة الكوبي هرنانديز راموس وعدد من أصدقائه في كل المباريات التي خاضها فريقه المفاجأة وهم يهتفون ويصفقون بحرارة وحماس، كما ظهرت سارة زوجة اللاعب المصري صالح فتحي الذي يلعب مع فريق المفاجأة، وهي أكثر الزوجات تفاعلاً مع أحداث المباريات وتشجيعاً لزوجها وفريقه، وقالت: مستوى البطولة رائع جداً وقوي وأنا أحب الكرة الطائرة، لذا أتفاعل بتلقائية مع تسجيل النقاط وخاصة من جانب زوجي، أنا هنا جئت لأشجعه وأقف إلى جانبه وأستمتع كذلك بالمستويات الكبيرة التي تظهرها الفرق على أرضية الملعب.

ومن جهتها قالت شيماء زوجة اللاعب المغربي محمد الحشدادي المحترف بدوره في فريق المفاجأة أنها استغلت مشاركة زوجها في الدورة لزيارة دبي والاستمتاع بمعالمها الشهيرة مثل برج خليفة وبرواز دبي وغيرهما، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى هذه الزيارة منذ فترة طويلة ولكن بحكم ارتباط زوجها مع الفرق التي لعب لها في فرنسا وإيطاليا لم تتمكن من ذلك.

وأضافت: عندما أخبرني زوجي بالتوجه إلى دبي لقضاء بضعة أيام فرحت كثيراً من أجل المشاركة في الدورة ومنذ أن وصلنا أحاول الاستفادة من كل لحظة نقضيها هنا لأن دبي مختلفة عن كل المدن التي زرتها في السابق وهي ساحرة إلى أبعد الحدود.

وصرحت ناتاليا زوجة اللاعب البرازيلي كارلوس، بأنها مستمتعة بأجواء البطولة وأنها ليست المرة الأولى التي تحضر فيها إلى ند الشبا، ووصفت الأجواء بالمميّزة وسط الحضور الجماهيري الكبير، وقالت: حضرت الكثير من المباريات في الدوري ولكن بطولة ند الشبا مختلفة تماماً، هنا تجد الحماس والإثارة والمستوى الفني العالي بحكم مشاركة لاعبين كبار وأفضل اللاعبين في الدوري.