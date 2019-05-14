4 مباريات في سلة الكراسي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تدخل بطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم يومها الثاني حيث تقام اليوم 4 مباريات، فريق صحة دبي مع هيئة الطرق والنيابة العامة مع البستان في المجموعة الثانية فيما يلتقي في المجموعة الأولى الأنصاري للصرافة مع دبي لأصحاب الهمم وبلدية دبي مع دناتا، ويلتقي في الجولة 3 غداً دبي لأصحاب الهمم مع دناتا وبلدية دبي مع ديوا ضمن المجموعة الأولى وهيئة الطرق مع البستان والنيابة العامة مع دبي لخدمات الإسعاف، ويلتقي في الجولة الرابعة بعد غد دبي للإسعاف مع صحة دبي والنيابة العامة مع هيئة الطرق، وديوا مع الأنصاري للصرافة وبلدية دبي مع دبي لأصحاب الهمم.