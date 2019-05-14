كارولينا ومارتا بطلتا «سيدات البادل»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

ذهب لقب بطولة السيدات للثنائي كارولينا جالو ومارتا أبرايز اللتين تفوقتا في المباراة النهائية على راثي ماكفارلين وبيرناديتي هيلينا، بمجموعتين من دون رد، بواقع 6-2 و6-3.

وحققت الشقيقتان الأمريكيتان خديجة وحفصة المركز الثالث بعد تفوقهما على الثنائي باربرا كومباني وجابريلا مارتينيز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 6-1 و5-7 و6-2.

وفي فئات أخرى، شهدت فئة الرجال المفتوحة تفوق الثنائي خوسيه ماتيا وجيرمان زونيكا على الثنائي بيل بالستير وكارلوس لونا، بمجموعتين من دون رد، بواقع 6-2 و6-3.

وفي مواجهة المواطنين، تفوق الثنائي محمد النعيمي وعلي الشريف على الثنائي محمد المري وعيسى الشريف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و4-6 و6-4.