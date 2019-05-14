«الشارقة للمرأة» و«أند ون» إلى نهائي السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة وفريق «أند ون» إلى المباراة النهائية لبطولة السلة للسيدات والتي ستقام غداً بملاعب حي دبي للتصميم، وجاء تأهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق سوس إيسترن تيم 14-6، فيما تأهل فريق «أند ون» بعد فوزه على فريق شيفروليه 15-7، وتأهل فريق بروكلين نتس للمباراة النهائية لمسابقة الناشئات، بعد فوزه هوبرز 3-2، ليلتقي مع فريق كواترو بليرز الذي نجح في الفوز على فريق جام 6-4.

ويسدل الستار عن منافسات البطولة غداً بإقامة 4 نهائيات للرجال والناشئين والسيدات والناشئات، وقد تحدد مساء أمس أطراف المباراة النهائية للرجال والناشئين في التصفيات الأخيرة والدور نصف النهائي. وأسفرت المباريات الأخيرة للدور التمهيدي لمسابقة السيدات، عن فوز سوس ايسترن على فريق دبي هوبرز 7-5، وفوز فريق سيدات الشارقة «أ» على فريق ليدي هوبرز 13-4، وفريق «أند ون» على فريق أمازونز 8-5، وشيفروليه على تيم بليرز 8-6، ليتأهل 4 فرق للمربع هي سيدات الشارقة وأند ون وشيفروليه وسوس إيسترن.

وأكدت عائشة الجسمي مديرة بطولة السلة أن اليوم الأخير من منافسات السيدات والناشئات شهد مباريات قوية وصراعاً من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي ثم التأهل للنهائي، ورأينا مستويات فنية عالية، وتأهل من يستحق والفرق الأربعة التي تأهلت للدور نصف النهائي تستحق الوصول للنهائي لأنها من أفضل الفرق في البطولة وقدمت مستويات رائعة، وبشكل عام خرجت الصورة رائعة إلا أن الجميع ينتظر المشهد الأخير من أجل حسم الألقاب الأربعة.