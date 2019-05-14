فيلوستي يفوز على كريكترز في الكريكت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قاد اللاعب شاتورا فريق فيلوستي دبي للفوز بجدارة على فريق كريكترز بسبع نقاط كاملة لتنتهي المباراة بنتيجة 117/ 7 مقابل 110/ 8، وحصد شاتورا 25 نقطة من 15 كرة عبر الرمي والجري وإمساك الكرات في المباراة بواقع (2×4، 1×6)، ورفع اللاعب أحمد شادب رصيد الفريق من خلال حصد 30 نقطة في 13 كرة في الجري فقط، بواقع (2×4، 3×6).

وفي المباراة الثانية فاز فريق وومباتس دبي مستضيف البطولة على فريق «دكاس» بـ 5 رميات (ويكت) ليحتفظ بآمال التأهل إلى ربع النهائي، وانتهت المباراة بنتيجة 93/ 5 مقابل 89/ 6، وقاد اللاعبان هارون غوس وعزيز أنصاري فريق وومباتس للفوز بالمباراة بعدما كانت الغلبة لفريق دكاس حيث حقق هارون 40 نقطة من 19 كرة، فيما حقق عزيز 23 نقطة من 22 كرة.

وتقام مباراتان مساء اليوم في ملعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في جبل علي، حيث يلتقي فريق ميريتوريوس مع فريق تايتنز في التاسعة مساء، تليها المباراة الثانية التي يلتقي فيها فريق سلمان كول بويز مع فريق رايزنغ ستار في الساعة الحادية عشرة مساء.

وأشاد عمر الكندي مدير بطولة الكريكت بمستوى الفرق في المنافسات، وقال: «تحظى رياضة الكريكت بشعبية كبيرة بين مختلف الجنسيات التي تعيش في سلام على أرض الدولة، وتشهد البطولة منافسات قوية بين الفرق التي أظهرت أداء مميزًا في اللعب».