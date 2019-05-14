«المفاجأة» و «دبي 2021» في نهائي مثير الليلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

يلتقي فريقا «المفاجأة» و«دبي 2021» في نهائي مثير الساعة العاشرة من مساء اليوم، لحساب منافسات النسخة السابعة لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية.

وضمن «المفاجأة» تأهله مساء أول من أمس على حساب «بن ثاني» بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، انتهت أشواطها 25-16 و23-25 و25-21 و19-25 و8-15، وفي المباراة الثانية، حسم «دبي 2021» تأهله على حساب «فهود زعبيل» 3-2 بواقع 25-18 و25-16 و18-25 و20-25 و8-15.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة الأولى، جاء الشوط الأول سريعا من جانب «المفاجأة» الذي تقدم 3-1 لكنه ارتكب أخطاء متتالية على مستوى حائط الصد والإرسال استغلها «بن ثاني» لقلب النتيجة لصالحه 6-4، ثم 7-5 وحافظ على فارق النقاط (15-10) ثم (16-10) والفوز بنتيجة الشوط (25-16).

دخل «المفاجأة» الشوط الثاني بشكل أفضل وتقدم 6-3 ثم 8-5 وتحكّم في مجريات المباراة بفضل المغربي محمد الحشدادي والكوبي بيست أستينغو لكن شيئا فشئيا بدأ «بن ثاني» يستعيد الوجه الذي ظهر عليه في الشوط قبل أن يعود «المفاجأة» ويتقدم 18-16 ثم 19-18 وسط منافسة قوية بين الفريقين وأداء مميز بينهما واستمر التعادل من (19-19) إلى 21-21 ثم أخذ «المفاجأة» الأسبقية وفرض سيطرته على الشوط وأنهاه على نتيجة 25-23.

وفي الشوط الثالث انتزع «المفاجأة» الأسبقية مبكراً، وتقدم 1-0 و3-2 و5-4 و7-4 و8-5 وتمكن «بن ثاني» من معادلة النتيجة (8-8) واستمر التعادل بين الفريقين 11-11 و12-12 و13-13 و15-15 وسار الفريقان جنباً إلى جنب 18-18 و19-19 إلى أن نجح «بن ثاني» في انتزاع أسبقية مريحة بفارق نقطتين 22-20 ثم الفوز بنتيجة الشوط 25-21.

وسيطر التعادل على بداية الشوط الخامس من 2-2 إلى 3-3 ثم بدأ «المفاجأة» يتقدم ويوسع الفارق إلى أن وصل إلى 4 نقاط 9-5 ثم زاد الفارق إلى 6 نقاط 17-11 و8 نقاط 20-12 قبل أن يحسم النتيجة بفارق 6 نقاط 25-19 وينقل المباراة إلى شوط كسر التعادل الذي جاء في طريق واحد لـ«المفاجأة» الذي تقدم 5-2 و6-3 و7-3 ثم حسم النتيجة 15-8.

وفي المباراة الثانية، دخل «دبي2021» الشوط الأول بقوة وتحكم في مجرياته بشكل جيد، وبرز في صفوفه الكوبي هرنانديز راموس والسعودي أحمد البخيت ولاعب منتخبنا الوطني مبارك المنصوري، وحسم الشوط بنتيجة 25-18.

وجاء الشوط الثاني نسخة مكررة من الأول لكن بمستوى أقل من فهود زعبيل الذي زادت أخطاؤه وانعكس ذلك على النتيجة التي وصلت إلى 24-13 قبل أن يحسمها «دبي2021» بنتيجة 25-16.

وعكس الشوطين الأول والثاني، دخل فهود زعبيل الشوط الثالث بتركيز أكبر وأقل أخطاء ما مكنه من التحكم في مجرياته بشكل جيد واستطاع أن يرفع الفارق تدريجياً من 3 نقاط 6-3 إلى 4 ثم 6 نقاط 19-13 وكان الطرف الأفضل وهوما مكنه من حسم النتيجة 25-18.

ونجح فهود زعبيل في الحفاظ على مستوى الشوط السابق وفرض سيطرة من البداية ورغم عودة «دبي2021» وإدراكه التعادل على مستوى النقطة 8-8 إلا انه تراجع قليلاً بسبب الارتباك وإضاعة كرات سهلة منحت الأفضلية لفهود زعبيل الذي واصل تقدمه من 11-8 إلى 15-11 ثم 20-18 و23 -19 ويفوز بالشوط 25-20 ليلجأ الفريقان إلى شوط خامس جاء قوياً ومتقارباً في النتيجة من بدايته إلى نهايته وتميز بالتسابق والتلاحق بين الفريقين إلى أن انتزع «دبي 2021» الفوز 15-13 والتأهل إلى المباراة النهائية.