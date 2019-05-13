النصراوي مروان منصور بطل الدولة لكرة الطاولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج لاعب نادي النصر مروان منصور، بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الدولة لفردي الرجال، التي أقيمت بصالة النصر يوم الجمعة الماضي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله راشد عبدالحميد، بينما تقاسم المركز الثالث كل من المخضرم نبيل الزرعوني من النصر وصلاح الدين عبدالحميد من نادي شباب الأهلي، وبهذه النتيجة يحتكر النصر المراكز الثلاثة الأولى لفردي الرجال.

وشارك في البطولة 28 لاعباً من أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي دبي والشارقة، وقام بإدارة مباريات البطولة، ثمانية حكام، يتقدمهم الدولي علي البلوشي، حكماً عاماً للبطولة، وتم تقسيم اللاعبين الصاعدين إلى ربع النهائي إلى مجموعتين، تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وقام حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى بعد انتهاء البطولة.

وكان صلاح الدين عبد الحميد، قد فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الدولة لفردي الشباب والتي أقيمت بصالة الوصل يوم الخميس الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية، على زميله عبدالله البلوشي، بينما تقاسم المركز الثالث، لاعبا النصر عيسى إبراهيم وزبير هاشم، وشارك في البطولة 38 لاعباً من كل الأندية، وقام علي الظنحاني عضو مجلس إدارة الاتحاد بتتويج الفائزين في فئة الشباب.

ومن ناحية أخرى، انطلقت مساء أمس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة 5 أندية، حيث التقى الوصل مع الشارقة في دور ربع النهائي، ويلتقي الفائز مع شباب الأهلي، في نصف النهائي، بينما يلتقي النصر حامل اللقب مع دبا الحصن، في المربع الذهبي أيضاً، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الخميس المقبل.