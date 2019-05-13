سوبر السلة الأرجنتيني البرازيلي للمرة الأولى في دبي 3 سبتمبر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

وافق ناديا فلامينغو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني على خوض مواجهتهما في كأس السوبر للبلدين في كرة السلة هذا الموسم، في دانة الدنيا دبي وفقاً للمراسلات التي تمت مع شركة «بي آند بي» للخدمات الرياضية، وهي المرة الأولى التي يقام فيها السوبر الأرجنتيني البرازيلي خارج قارة أمريكا الجنوبية، وتقرر للمباراة يوم الثالث من سبتمبر المقبل في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة.

حدث مهم

وأوضح المنسق العام لهذا الحدث عبدالله مراد أن شركة «بي آند بي» هي إحدى شركات برنامج الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وحرصت الشركة على القيام بمبادرة رياضية غير مسبوقة مثل سوبر كرة السلة بين الأرجنتين والبرازيل على مستوى الأندية، وهو من الأحداث المهمة في عالم كرة السلة التي تعتبر من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة بعد كرة القدم سواء في أمريكا الجنوبية أو مختلف دول العالم.

سمعة وترويج

وقال مراد إن أكثر ما أقنع المسؤولين في ناديي بوكا وفلامينغو، السمعة الكبيرة والمكانة المعروفة لدولة الإمارات، والنجاحات التي ظلت تحققها دبي في تنظيم الفعاليات العالمية، وأعرب مراد عن فخره بإشرافه على هذا الحدث الذي يعبر عن قدرة وكفاءة الكوادر الوطنية في تنظيمه، حيث سيكون تنظيم السوبر بكوادر إماراتية خالصة يمثلون شركة «بي آند بي»، وأوضح مراد أن هدفهم الأساسي عندما بدأ التفاوض مع ناديي فلامينغو وبوكا، هو الترويج لكرة السلة في دبي التي تعتبر من أكثر مدن العالم استضافة وتنظيماً للأحداث الرياضية في مختلف الألعاب، زيادة على سمعة المدينة في مجالات أخرى واقتراب موعد الحدث العالمي الأكبر «إكسبو 2020»، وتوقع مراد أن يكون السوبر الأرجنتيني البرازيلي في كرة السلة حدثاً فريداً في دبي.