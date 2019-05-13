«الطائرة» يخاطب العين للمشاركة في بطولات الخليج والعرب وآسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد خاطب نادي العين، لمعرفة قراره بالنسبة للمشاركة في بطولات الأندية الخليجية والآسيوية والعربية في الموسم المقبل، كونه بطلاً للدوري العام في الموسم المنتهي، وفي حال اعتذار العين عن المشاركة في أي من البطولات الثلاث، سيتم العرض على نادي شباب الأهلي، للمشاركة في تلك البطولة، كونه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن العين، سيشارك في البطولات الثلاث كلها، مؤكداً أنه أمر لم يحدث خلال الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة الحالي، وربما حدثت في مجالس سابقة، وبيّن أن الهدف من ذلك إجراء قرعة الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتحديد موعد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وموعد مباراة كأس السوبر.

الاستقرار

وقال: حرصنا في الأيام الماضية، على الاستقرار بشكل كبير على بطولات الموسم المقبل، خاصة وأنه ليس هناك مشاركات خارجية كبيرة على صعيد المنتخب الوطني الأول، وحتى تتمكن الأندية من التحضير بشكل جيد، كما لم يحدث تغيير على برنامج البطولات، باستثناء عودة مباراة كأس السوبر إلى الظهور بعد توقفها لفترة، كما حرصنا في برنامج الموسم المقبل، أن تنتهي المسابقات قبل بداية شهر رمضان المبارك، نظراً لأهمية دورة ند الشبا الرمضانية، للكرة الطائرة، وهناك تنسيق دائم بين الاتحاد واللجنة المنظمة لدورة ناس بهذا الشأن.

أمور مهمة

وعن اجتماع لجنة الأحداث الذي عقد أول من أمس، قال الدكتور أحمد المطوع: ناقشت اللجنة عدداً من الأمور المهمة، وفي مقدمتها، آلية تسجيل اللاعب المقيم في كشوفات الأندية، ووضعنا عدداً من الشروط المطلوبة، وفي مقدمتها موافقة جهة العمل، وننتظر تحديد اجتماع مشترك بين اتحادات الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، لعرض التوصيات الصادرة من كل اتحاد بخصوص الفئات الجديدة، واعتماد لائحة مشتركة تطبق على الألعاب الجماعية الثلاث.