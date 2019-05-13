صور «القفال» حول العالم بكل اللغات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظي سباق القفال التاسع والعشرون للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي أقيم أخيراً برعاية كريمة ودعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بتغطية إعلامية كبيرة من ممثلي وكالات الصحافة والأنباء العالمية، وتابع الحدث الكبير والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفود إعلامية، حيث شارك في التغطية فريق وكالة الصحافة الفرنسية والذي ضم الزميلين المصور العالمي كريم صاحب والمعد ومصور الفيديو مؤمن الخطيب ووفد وكالة المصور ساتيش كومار ومصور الفيديو عبدالهادي الرمحي والمعد سعيد غرايبة فيما رافق وفد اللجنة المنظمة وفد تلفزيون الغد وضم الزميلين عبد الله الزعبي وسعيد خان والمصور العالمي مارتين ديكوبيل.

الوكالة الفرنسية

وبثت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً مصوراً يخدم ثماني لغات مدته تزيد على ثلاث دقائق حول ملحمة سباق القفال التاسعة والعشرين منذ بداية السباق في جزيرة صير بونعير وحتى الوصول إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب ومراسم التتويج التي جرت للعام الثاني على التوالي في شاطئ أم سقيم وأرفقت التقرير الذي بث على نطاق واسع بعد السباق ونشر على صفحات رسمية لأكبر المواقع العالمية والولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها ام أس أن لايف ستايل الذي يلقى دعماً من مايكروسوفت نيوز.

وقد شمل التقرير إضافة إلى مراحل السباق منذ البداية وحتى الوصول إلى خط النهاية عددا من المقابلات مع علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة للحدث وطاقم السفينة الشقي 96 والذي توج باللقب.

مواقع وصحف

وأبرزت المواقع والصحف البريطانية ومن بينها زي تايمز وعبر زي صنداي تايمز (أخبار في صور) صورة من الحدث التقطها مصور وكالة رويترز للأنباء ساتيش كومار تضمنت منظر السفن وهي تبحر من جزيرة صير بونعير باتجاه خط النهاية، وقد اختارت وكالة رويترز للأنباء نفس الصورة لتكون إحدى أفضل 20 صورة رياضية التقطت حول العالم في أول أسابيع شهر مايو الحالي مع باقي الرياضات ومن بينها كرة القدم ورياضات السيارات وسباقات الخيول العالمية وأيضاً الملاكمة والسباحة وغيرها من الرياضات.

وفي البرتغال نشرت (جي وان غلوبو دوت كوم) على موقعها الإلكتروني صورة عن سباق القفال للمصور ساتيش كومار من وكالة رويترز للأنباء التقطت وقت رفع البداية وإعلان انطلاقة السباق الذي شهد اصطفاف السفن وكتبت تعليقاً باللغة البرتغالية يشير إلى اسم السباق وعدد المحامل المشاركة ومكان الانطلاقة والبداية، ونشر موقع (فوا نيوز) في كامبوديا صورة رائعة التقطها المصور العالمي كريم صاحب من وكالة الصحافة الفرنسية لانطلاقة السباق لحظة شروق يوم الجمعة الثالث من شهر مايو، حيث بدت الصورة وكأنها لوحة رائعة مع المنظر الرائع للسفن المشاركة في لحظات بداية السباق وتوفر رياح جزيرة صير بونعير.

اهتمام عربي كبير

كما وجد الحدث اهتماماً كبيراً في الشرق الأوسط وسلطت قناة الغد القناة العربية الإخبارية التنويرية والتي تنطلق من القاهرة، الأضواء بقوة على السباق الكبير من خلال التقارير الخاصة من العواصم والمدن العربية، حيث بثت تقريراً نحو 4 دقائق أعده الزميل عبد الله الزعبي الذي رافق مسيرة السباق منذ البداية وأجرى لقاءات مع النواخذة والملاك والمسؤولين في جزيرة صير بونعير قبل يوم من السباق وأيضاً الفائزين بعد التتويج، كما حرصت القناة وفي برنامجها الصباحي اليومي على إفراد مساحة كبيرة واستضافت هزيم محمد القمزي مشرف السباق في لقاء مباشر على الهواء مباشرة من مقرها في دبي.

كما عرض موقع صحيفة الأنباء الكويتية فيديو خاصاً عن السباق بث عبر وكالة رويترز للأنباء لأكثر من دقيقتين وتضمن مراحل السباق الكبير منذ إعلان إشارة البداية وحتى الوصول إلى خط النهاية وإتمام مراسم التتويج وأبرزت الصحيفة اهتمام المسؤولين والمشاركة القياسية التي شهدها الحدث، وفي سلطنة عمان الشقيقة نشر موقع صحيفة عمان دايلي باللغة الإنجليزية إحدى صور وكالة الصحافة الفرنسية التقطها المصور العالمي كريم صاحب لحظة انطلاق وبداية السباق والذي امتدت مسافته إلى أكثر من 51 ميلاً بحرياً قطعها المشاركون في مدة زمنية تزيد على 10 ساعات كاملة.

لقطات

اختار موقع زي دايلي ستار لبنان يوم الثالث من مايو الماضي، إحدى صور وكالة رويترز للأنباء والتي التقطها المصور ساتيش كومار ضمن أفضل 5 لقطات في اليوم وتضمنت الصورة عدداً من المحامل وهي ترفع أشرعتها البيضاء على صفحة مياه الخليج الزرقاء وتبحر مع الانطلاقة في جزيرة صير بونعير نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي.