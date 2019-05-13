«طائرة السيدات» في بطولة زايد تنطلق بـ 3 مباريات

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

فاز أفوك ايلايت على بني ياس بشوطين من دون رد، 25 مقابل 19 في الشوط الأولى و25 مقابل 20 في الثاني، في افتتاح منافسات الكرة الطائرة للرجال، مساء أمس الأول ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الـ23 والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وفي المباراة الثانية حقق فريق «بيج مارت» فوزاً صعباً على دائرة قضاء أبوظبي بشوطين من دون رد، حيث أنهى الشوط الأول بـ25 مقابل 20 و25 مقابل 22 في الثاني، وتختتم منافسات الكرة الطائرة للرجال في الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين بلقاء الفائزين من المباراتين الثالثة والرابعة.

وفي ذات السياق، أجريت أول من أمس قرعة منافسات كرة الطائرة سيدات، بمشاركة 5 فرق قسمت على مجموعتين، ضمت الأولى فريقي إسبريا فولي وأفوك إيلايت، فيما ضمت المجموعة الثانية اف اس ام نينكس، ذا قنرز وأدفك آي أو.

وحددت اللجنة المنظمة العاشرة والنصف من مساء اليوم الاثنين لانطلاق منافسات السيدات بثلاثة لقاءات، حيث يتواجه إسبريا فولي وأفوك إيلايت، لحساب المجموعة الأولى، وفي الحادية عشرة والنصف تفتح منافسات المجموعة الثانية بلقاء اف اس ام نينكس وذا قنرز، وبعد منتصف ليل الاثنين يواجه اف اس ام نينكس مع أدفك آي أو، وتكتمل مواجهات الدور الأول يوم غد الثلاثاء بلقاء ذا قنرز مع أدفك آي أو عند التاسعة مساءً.

وتتواصل المنافسات ذات الليلة في الدور الثاني بلقاء متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية عند العاشرة مساءً.