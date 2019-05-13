وصيف أولمبياد لندن إلى نهائي المبارزة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تأهل اللاعب المصري علاء الدين أبو القاسم وصيف أولمبياد لندن 2012، إلى نهائي فئة سلاح الشيش (فويل) للرجال المحترفين، ضمن منافسات بطولة المبارزة التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو، وتقام تصفياتها في نادي شباب الأهلي دبي بالقصيص والنهائي بمجمع ند الشبا الرياضي، ووصل علاء الدين إلى النهائي بعد فوزه على الإماراتي حمد الجلاف والكويتي عبدالعزيز الشاطئ، ويلتقي في المباراة النهائية مع الهولندي دانيل جياكون الذي فاز على الكويتي خالد يوسف وعلى المصري عبدالرحمن حفور.