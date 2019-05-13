أنور الغـوز بطل سباق الجري للمرة الثالثـة في ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شهد سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية سيطرة مغربية على منافسات الفئة المفتوحة للرجال للمحترفين، حيث تمكن 3 عدائين مغاربة من الاستحواذ على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 10 كلم، يقودهم أنور الغوز من فريق شرطة دبي الذي نجح في الفوز باللقب للمرة الثالثة بعد تتويج باللقب في 2015 و2018، و انتزع مواطنه سفيان دردور المركز الأول في سباق الفئة المفتوحة للمحترفين 5 كلم.

وشارك 1600 عداء وعداءة في السباق، الذي أقيم ليلة أول من أمس ضمن فعاليات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل من ناحية أعداد الرياضيين المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة فيها.

وقام حسن المزروعي مدير الدورة وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بتتويج الفائزين عقب السباق.

وجاء التنافس قويا في كافة الفئات وخاصة في الفئة المفتوحة للرجال للمحترفين لمسافة 10 كلم، التي حقق فيها أنور الغوز المركز الأول، بعدما سجل زمناً وقدره 30,54 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني مواطنه أحمد تمري بزمن 31 دقيقة، وبالمركز الثالث مواطنهما سمير جوهر بزمن 31,43 دقيقة.

وفي فئة المواطنين المفتوحة للرجال لمسافة 10 كلم (لاعبو الأندية)، احتفظ مبارك راشد بالمركز الأول للعام الخامس بعدما حقق زمنا قدره 32,35 دقيقة، وتوج عبيد النعيمي من بلدية دبي بالمركز الثاني بزمن 32,56 دقيقة، وحل شقيقه خليفة النعيمي من شرطة دبي في المركز الثالث بزمن 33,44 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 5 كلم، حقق المركز الأول المغربي سفيان دردور بزمن 12,31 دقيقة، وحل بالمركز الثاني الأثيوبي ياسين إيبا بزمن 12,43 دقيقة، وثالثاً المغربي رشيد درواه بزمن 12,44 دقيقة.

وفي فئة الهواة مواطنين لمسافة 5 كلم، حقق مسعود فلكناز المركز الأول بزمن 14,14 دقيقة، وجاء ثانياً صالح مبارك بزمن 14,17 دقيقة، وبالمركز الثالث أيوب محمد بزمن 14,52 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات للمحترفات لمسافة 10 كلم، حققت إلهام بيتي المركز الأول بزمن 36,05 دقيقة، وبالمركز الثاني بيلانيش يامي بزمن 37,03 دقيقة، وبالمركز الثالث رحمة علي بزمن 39,50 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 5 كلم، حققت الأسترالية كلوي تيجي المركز الأول بزمن 14,15 دقيقة، وبالمركز الثاني الفنلندية آني ماري بزمن 14,51 دقيقة، وبالمركز الثالث البريطانية ميرل كوبر بزمن 16,21 دقيقة.

وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 5 كلم، حققت شهد جاسم المركز الأول بعدما قطعت المسافة بزمن 18,50 دقيقة، وبالمركز الثاني سارة عبد المجيد بزمن 19,59 دقيقة، وبالمركز الثالث مروى أحمد بزمن 21,02 دقيقة.

وكشف الغوز أن فوزه بالمركز الأول للمرة الثالثة جاء نتيجة معرفته الجيدة بالسباق وتحضيراته القوّية له، حيث بدأ استعداداته منذ فبراير الماضي بإجراء حصتين تدريبيتين يومياً، وقال: لا يوجد سرّ وراء نجاحاتي في سباق ند الشبا باستثناء العمل بجدية لسنوات، لا يمكن أن تتدرب شهراً أو شهرين حتى تفوز على المحترفين، هذا التتويج ثمرة عمل سنوات مستمرة وأنا نجحت في الحفاظ على مستواي لأني أتدرب مرتين في اليوم، وأعرف كيف يتم توزيع الجهود على طول مسار السباق، خاصة أني أعرف جيداً سباق ند الشبا السريع.

وأوضح الغوز الذي يحمل العديد من التتويجات في الماراثونات الدولية مثل ماراثون بانكوك وماراثون جاكرتا وماليزيا والكويت.

من جهته أوضح العداء سفيان دردور أن سرّ تحقيقه المركز الأول في سباق 5 كلم للفئة المحترفين يكمن في نصائح مدربه أنور الغوز بطل فئة 10 كلم، مؤكدا أنه دخل السباق ولديه تحد كبير من أجل تحقيق اللقب رغم إدراكه لمدى صعوبته ووسط منافسة قوية للعدائين الكينيين والأوغنديين.

وأكد دردور أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في سباق ند الشبا، واصفا إياه بالصعب للغاية بسبب الطقس وكذلك المتسابقين المشاركين وإمكانياتهم العالية.

ووجه العداء المغربي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكبير لدورة ند الشبا الرياضية.