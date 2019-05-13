«سلة السيدات» تدخل الأمتار الأخيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد بطولة كرة السلة المقامة حاليا بحي دبي للتصميم منافسات قوية في الأمتار الأخيرة في الدور التمهيدي لمسابقتي السيدات التي شارك فيها 21 فريقا، والشابات التي شارك فيها 7 فرق، للوصول إلى الدور نصف النهائي، وأسفرت نتائج الشابات عن تأهل فريق «بروكلين نتز» الذي يلتقي مع فريق هوبرز فيما تأهل فريق جام الذي يواجه فريق «ذا كياترو بليرز» في المربع الذهبي.

أما منافسات السيدات لا زال الصراع مستمرا، حيث يتنافس 8 فرق للوصول إلى الدور نصف النهائي ويلتقي فريق «أند ون» مع أمازون وفريق سيدات الشارقة مع ليدي هوبرز ودبي هوبرز مع ايسترن تيم وشيفروليه مع تيم بليرز، ويتأهل من المباريات الأربع 4 فرق للعب في الدور نصف النهائي.