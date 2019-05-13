أسامة الشعفار: دعم حمدان بن محمد وراء نجاح الدورة

المصدر: دبي- محمود شلبي

أكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، تطور وتميز دورة ند الشبا الرياضية، التي ينتظرها الجميع في كل عام، للمشاركة فيها، ويرجع تميزها ونجاحها إلى الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأعرب الشعفار عن سعادته بتطوّر الدورة، وحرص اللجنة المنظمة على إضافة ألعاب جديدة في كل عام، لتتحول إلى فعالية رياضية وجماهيرية فريدة وشاملة، تضاهي الدورات الدولية، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد من أبناء الوطن والجاليات من مختلف الأعمار للمشاركة في الألعاب، يؤكد نجاح الدورة، وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمها.