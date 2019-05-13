نادي دبي لأصحاب الهمم و«ديوا» يدشنان سلة الكراسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي تستضيفها صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وتستمر حتى 21 مايو الجاري، ويشارك في البطولة 10 فرق وتضم المجموعة الأولى فرق دبي لأصحاب الهمم وديوا والأنصاري للصرافة، ودناتا وبلدية دبي وتضم المجموعة الثانية هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والنيابة العامة والبستان وهيئة الصحة بدبي.

وتشهد الجولة الأولى 4 مباريات بمعدل مباراتين في كل مجموعة حيث يلتقي دبي لأصحاب الهمم مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» والأنصاري للصرافة مع دناتا ضمن المجموعة الأولى وهيئة الطرق مع دبي للإسعاف وهيئة الصحة بدبي مع البستان.

ويلتقي في اليوم الثاني غداً صحة دبي مع هيئة الطرق والنيابة العامة مع البستان في المجموعة الثانية ويلتقي في المجموعة الأولى الأنصاري للصرافة مع دبي لأصحاب الهمم وبلدية دبي مع دناتا، ويلتقي في الجولة الثالثة بعد غد دبي لأصحاب الهمم مع دناتا وبلدية دبي مع ديوا ضمن المجموعة الأولى وهيئة الطرق مع البستان والنيابة العامة مع دبي لخدمات الإسعاف، ويلتقي في الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل دبي للإسعاف مع صحة دبي والنيابة العامة مع هيئة الطرق ضمن المجموعة الثانية، وديوا مع الأنصاري للصرافة وبلدية دبي مع دبي لأصحاب الهمم.

وتختتم مباريات الدور الأول بـ4 مباريات 18 مايو، حيث يلتقي ديوا مع دناتا وبلدية دبي مع الأنصاري للصرافة في المجموعة الأولى، ودبي لخدمات الإسعاف مع البستان والنيابة العامة مع صحة دبي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول الثانية مع ثاني الأولى، ويلعب الفائزان في المباراة النهائية يوم 21 مايو ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 20 مايو الجاري.

وأعرب ماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته باستمرار تواجد أصحاب الهمم بكل قوة في المنافسات بعدما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مشاركة أصحاب الهمم في الدورة بعد النسخة الأولى وكل عام تتزايد المشاركات وبات لأصحاب الهمم 4 منافسات في سلة الكراسي المتحركة وبطولة كرة القدم للإعاقة السمعية والمشاركة في فئة في سباق الجري وفي فئة الدراجات باليد في سباق الدراجات.

وأضاف أن دورة ند الشبا تحولت إلى مهرجان كبير لأصحاب الهمم ويكفي أن شعارها قدرات لا حدود لها، ونفخر بهذه المشاركة السنوية في حدث كبير بات هدفاً لكل الرياضيين ليس فقط في ألعاب أصحاب الهمم بل في كل ألعاب الدورة.

وأشار إلى أن ظهور الكرة الطائرة جلوس في افتتاح الدورة في نسختها السابعة هذا العام، في المباراة الاستعراضية التي جمعت مصر وكازاخستان يمثل بداية لظهور هذه اللعبة في ملاعبنا ضمن ألعاب أصحاب الهمم في السنوات المقبلة.