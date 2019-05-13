شيخة النجار أصغـر عدّاءة للمرة الثانية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أصبحت شيخة ضمير النجار (10 سنوات) أصغر عداءة تشارك في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية في سباق 5 كلم للعام الثاني على التوالي بعدما شاركت العام الماضي في سباق 10 كلم إلى جانب والدها، ونجحت في استكمال كامل المسافة.

وقالت شيخة إنها تعشق ممارسة الرياضة مع والدها منذ سنوات متقدمة من عمرها وإلى جانب الجري فهي لاعبة جوجيتسو بنادي عجمان، وأضافت: أركض مسافة 3 كلم 3 مرات في الأسبوع، ولم أكرر تجربة الجري لمسافة 10 كلم عملاً بنصيحة عداءة مغربية بطلة سباق العام الماضي، عندما طلبت مني المشاركة في سباق 5 كلم الذي يتماشى مع عمري وليس أكثر من ذلك.

وتابعت: طلبت من والدي تسجيلي في سباق 5 كلم وأن أركض إلى جانبه، وقد نجحت في استكمال كامل المسافة من دون أي مشكلة وخاصة أن الطقس جيد وملائم للجري

وكشفت شيخة عن حلمها أن تصبح بطلة في الجري أو الجوجيتسو وقالت إنها لم تقرر بعد الرياضة التي ستتخصص فيها ولكن مهاراتها ونتائجها في المستقبل ستساعدها على الاختيار.

من جهته قال والدها ضمير النجار: نحن في العائلة نعشق الرياضة، وجميع أبنائي يمارسون ألعاباً متنوعة، ابنتي الكبرى في الفروسية وابني في الجوجيتسو وشيخة تمارس الجري وهي بطلة في الجوجيتسو.