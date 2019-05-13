منافسات قوية في كرة قدم الإعاقة السمعية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق فريق «دبي أ» فوزاً صعباً ومستحقاً على فريق العين بنتيجة 4 - 3، في منافسات بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السميعة التي انطلقت السبت، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخوانيج، ويشارك فيها أربعة فرق هي: دبي (أ) ودبي (ب)، أبوظبي، والعيـن وجاءت المنافسات قوية.

وسجل أهداف فريق دبي (أ) في الشوط الأول اللاعب العماني إبراهيم الخضري (هدفين)، واللاعب وليد خالد (هدف)، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب البحريني أكبر سلمان هدفاً واحداً، فيما سجل أهداف فريق العين اللاعب العماني عبدالله مبارك، الذي سجل (هدفين) أحدهما في الشوط الأول، والآخر في الشوط الثاني، واللاعب عبدالرحمن عبده.

وفاز فريق أبوظبي بسهولة وبنتيجة كبيرة على فريق دبي (ب)، أحرز خلالها سبعة أهداف دون رد، وسجل أهداف الشوط الأول اللاعبان حمدان سعيد الهاجري (هدف)، وأنس عبدالهادي الحارثي (هدفين)، فيما سجل أهداف الشوط الثاني اللاعبان سالم محمد الهاجري (ثلاثة أهداف)، ومحمد مبارك السباعي (هدف).

وتلتقي الفرق الأربعة مرة أخرى غداً في مباراة العودة، على أن يقام النهائي الثلاثاء المقبل. وأشاد علي سالم المروزقي منسق بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، بمستوى المباريات، مؤكداً أنها فرصة كبيرة لأصحاب الهمم من أجل التواجد في حدث كبير خرج من إطار المحلية إلى العالمية.