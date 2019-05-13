كابتن سلة النشامى تقود «أند ون»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تشارك الأرنية رشا عبده لاعبة منتخب النشامى لكرة السلة للسيدات، مع فريق «أند ون» في بطولة السلة، وقادت فريقها للوصول للأدوار النهائية، ورغم إقامتها في دبي وعملها مدربة لفريق الجامعة الأمريكية في دبي، إلا أنها تلبي نداء الوطن للانضمام إلى منتخب الأردن، والمشاركة في البطولات.

وأكدت رشا عبده، أنها شاركت في النسخة الماضية في بطولة السلة، مع فريق النصر، الذي فاز باللقب، إلا أنها هذا الموسم اختارت اللعب لفريق «أند ون»، وضمت معها المصرية فريدة من الجامعة الأمريكية إحدى أبرز اللاعبات، مضيفة أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في البطولة، ويتصدر الدور التمهيدي، والطموحات أن نحقق اللقب، ليكون الثاني لها في موسمين متتاليين.

وأعربت رشا عبدو عن سعادتها بالمشاركة في منافسات السلة بدورة ند الشبا، وقالت: تركت بصمة كبيرة لها في الكثير من اللاعبين واللاعبات، وباتت معروفة حتى على المستوى الخارجي، وكانت الدورة موجودة في الأردن العام الماضي، عبر الكرة الطائرة، وهذا الانتشار وراء الإقبال الكبير على المشاركة في كل البطولات الموجودة فيها، ووجود هذا العدد، يجعل قاعدة المشاركين كبيرة.

ونوهت بأن كرة السلة استفادت كثيراً من إقامة هذه البطولة في دورة ند الشبا، وباتت أعداد الممارسين والممارسات في تزايد مستمر، بجانب وجود جنسيات كثيرة في البطولة، ومن الرائع أن نجد مسابقة للسيدات وأخرى للناشئات، وهو ما يمثل قاعدة للمستقبل في هذه اللعبة.