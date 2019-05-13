بن دراي: السباق خالٍ من الإصابات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلوّ سباق الجري بدورة ند الشبا من الإصابات الخطرة على مدار 7 سنوات، وأن مراجعة المشاركين تتعلق فقط بحالات الإرهاق أو وعكات صحية خفيفة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص، أول من أمس، سيارة إسعاف كل 2 كلم على طول مسار السباق إضافة إلى سيارات إسعاف مستجيب متحركة مع المتسابقين للتدخل الطارئ ومسعفين على دراجات هوائية ونارية، بجانب التنسيق مع هيئة الصحة بدبي، التي قامت بتركيز مستشفى ميداني مجهز بكل الخدمات في قرية النهاية، وقال: نحدد حجم التغطية طبقاً للحدث وعدد المشاركين، والسباق يضم عدداً كبيراً من العدائين وبالتالي تواجدنا بكثافة.