الملا يسجل أفضل زمن في مونديال الدراجات المائية

المصدر: بورتيماو - البيان الرياضي

حقق البطل الإماراتي راشد الملا، المركز الأول في سباق الزمن الأفضل، الذي يسبق أحداث السباقين الرئيسيين للجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تقام في مياه مدينة بورتيماو جنوب البرتغال، ليكون بذلك أول أفضل الأرقام له في الجولة وفاتحة الخير التي تبشر بحصد المراكز الأولى في ختام جولة بورتيماو.

وحل بطلنا راشد الطاير رابعاً في سباق الزمن لفئة جالس جي بي 1، وتختتم اليوم أحداث الجولة الأولى من بطولة العالم، بإقامة السباق الرئيسي الثاني، ويشهد منافسات 6 فئات مختلفة، بمشاركة 83 متسابقاً، ويشارك فريق أبوظبي ممثل الإمارات والتابع لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بعناصر وطنية قوية، في المنافسة، عبر راشد الملا ملك الاستعراض وراشد الطاير في فئة جالس جي بي 1 وسلمان العوضي في فئة سكي جي بي .

وكان السباق الأول قد انتهى في وقت متأخر مساء أمس، وينتظر أبطالنا تحد كبير خاصة حامل لقب الحركات الاستعراضية راشد الملا والذي يسعى إلى حصد أكبر عدد من النقاط، للبقاء في الصدارة مع نهاية جولة الافتتاح، وتعزيز فرصة المنافسة على اللقب العالمي، في فئته خلال الجولات المقبلة، من البطولة العالمية.

العوضي جاهز

ومن جهته يستعد سلمان العوضي لكي يخوض المنافسة العالمية في فئة سكي جي بي 1 وسط مشاركة 20 دراجة في هذه الفئة، وكان العوضي قد استمر في معسكر تدريبي خاص قبل القدوم إلى بورتيماو، حيث واصل تدريباته وبشكل يومي من أجل الاستعداد والتجهيز القوي للبطولة، وأكد سلمان أن ساعات التدريب التي قام بها على مدار أسابيع وصلت إلى أكثر من 60 ساعة خاصة وأنه التزم بمواعيد ثابتة يومياً ومسار سباق قريب من السباق هنا في بورتيماو وقال: حاولنا أن نكون على أهبة الاستعداد والتجهيز قبل السباق، ونولي المنافسة أهمية كبيرة حيث إن بطولة العالم ليست بالبطولة العادية وبالتالي يجب التحضير بشكل مثالي قبل المشاركة.

وتحدث العوضي عن المنافسة القوية من بقية المحترفين في البطولة حيث قال: نحن الآن في أول جولة ووسط طموح كبير لأبطال هذه الرياضة، هناك أسماء محترفة عديدة وأبطال عالميون يحملون المراكز الأولى في التصنيف العالمي ونريد أن نثبت جدارتنا أمامهم.

العائد المنتظر

وأكد سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن العائد المنتظر من أبطال الإمارات في أولى جولات مونديال الدراجات المائية كبير وأن المردود الذي تنتظره رياضة الإمارات من المشاركة في الجولة الافتتاحية، يجب أن يكون مرضياً لمستوى الحضور الإماراتي دوماً في كل المنافسات البحرية وقال: ننتظر أن يصعد أبطالنا في نهاية هذه الجولة على المنصة، وأن تكون بداية قوية للموسم الجديد، خاصة لحامل اللقب في فئة الحركات الاستعراضية راشد الملا، ونريد أيضاً أن نضيف سطراً جديداً في إنجازات الفريق الدائمة في كل جولة وفي كل حضور.

كوادر وطنية

عبر سالم الرميثي عن فخره بأن يشارك الفريق بكوادر وطنية في السباق. وقال: وصلنا إلى مرحلة مهمة جداً وهي المشاركة بكوادر وطنية مائة بالمائة وتنافس وبقوة على المراكز الأولى، نؤمن دوماً أن أبناءنا في الرياضات البحرية هم الأفضل وقادرون على الوصول لأعلى المراكز في أي منافسة وأي تحد بحري.