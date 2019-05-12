هانكوك بطل «الاسكيت» في مونديال الرماية بكوريا

المصدر: تشانغون - البيان الرياضي

نجح الأمريكي الأسطورة هانكوك، في حصد الميدالية الذهبية، لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، على مستوى الرجال، في بطولة العالم للرماية، المقامة حالياً بمدينة تشانغون بكوريا الجنوبية. وضمن الفائز بالمركز الأول، التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وجمع هانكوك 57 طبقاً، بعد تأهله في الأدوار التمهيدية برصيد 123 طبقاً من أصل 125 طبقاً، وحل ثانياً مواطنه كريستيان برصيد 53 طبقاً، ونال الميدالية الفضية وجاء ثالثاً، الكويتي منصور الرشيدي برصيد 45 طبقاً.

والرماة الثلاثة لديهم بطاقات تأهل للأولمبياد من قبل في الجولات السابقة، فأصبح من حق الرابع والخامس التأهل إلى طوكيو 2020، وهما الكوري كينج هوان سوك ورصيده 32 طبقاً، والفنلندي لاري نيلسون ورصيده 26 طبقاً.

أما عن رماة الإمارات، فقد حقق الرامي محمد حسن 118 طبقاً من أصل 125، وحقق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم 116 طبقاً، وحقق كل من سيف بن فطيس وسعيد الظريف 122 طبقاً، وحقق خالد الظريف 110 أطباق.

ولعل أبرز إيجابيات هذه البطولة، هو المستوى المتطور لمحمد حسن، الذي أكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح، ويقترب من النهائي، كما أن مشاركة كل من سعيد الظريف وخالد الظريف نقطة إيجابية، تحسب لمنتخبنا لإعداد الصف الثاني للمستقبل.

وبهذه النتيجة، تتصدر أمريكا البطولة حتى الآن برصيد 3 ميداليات (ذهبيتان - فضية)، وتليها إيطاليا بميداليتين (فضية - برونزية)، ثم الكويت، ولديها ميدالية برونزية واحدة، والتي حققها منصور الرشيدي في «الاسكيت».