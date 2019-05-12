«جودو زايد الرياضية».. مكاسب عديدة للمنتخب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة الجودو المفتوحة للفردي التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو ضمن بطولة زايد الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، والمقامة ضمن فعاليات الأولمبياد الرمضاني الـ 23، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي شهدت مشاركة 80 لاعباً ولاعبة تحت 20 سنة.

وشملت المنافسة 11 وزناً على مستوى أندية ومراكز الجودو، والتي توزعت ميدالياتها بين لاعبي ولاعبات الأندية المختلفة، حيث كانت البطولة فرصة للجهاز الفني لمنتخب الجودو ليقف على مستوى اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الأولمبياد المدرسي العالمي الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، والذي تأتي المشاركة فيه بالتعاون مع إدارة الرياضة المدرسية في يونيو المقبل، بالإضافة لبطولة كأس آسيا في هونغ كونغ يوليو المقبل.

نتائج

وأسفرت نتائج مباريات نادي الضباط عن تتويج 8 لاعبات، حيث كان التفوق البارز للاعبات مركز فاطمة بنت مبارك بالفوز برصيد 5 ميداليات ملونة كانت من نصيب مروة كشيش في وزن تحت 50 كغم، والعنود عبدالله وميرة حمدان خليفة وشوق عادل، كما فازت مايا محمد ببرونزية وزن تحت 57، فيما فازت بذهبية ذلك الوزن شمسة يوسف (الوحدة) ونالت الفضية كميلة أسعد (صالة تيتان) وفازت بالبرونزية الثانية لنفس الوزن مها يوسف (جودوكان دبي).

أما على مستوى الشباب فقد تم توزيع 9 ميداليات ذهبية، فقد نال ذهبية وزن فوق 90 كغم لاعب نادي الشارقة حارب جمعة الفائز بلقب أفضل لاعب هذا الموسم، وفاز بذهبية وزن تحت 90 كغم عيسى محمد (كلباء)، وحقق ذهبية وزن فوق 100 كغم لاعب اتحاد كلباء الدولي علي حسن الدرمكي.

ونال ذهبية وزن تحت 50 كغم زايد فيصل (كلباء)، وتحت 55 أحمد فيصل (كلباء) وفاز بذهبية تحت 60 كغم لاعب الفجيرة راشد الحوسني، وتحت 66 أكبر دلشات (الشارقة) وفاز بذهبية وزن تحت 73 لاعب الفجيرة سعيد خميس، وتحت 80 كغم لاعب الفجيرة عبدالله نعمتوف.

وفي ختام البطولة قام ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم السجواني عضو مجلس الإدارة مشرف اللعبة بتتويج الفائزين الأوائل على مستوى الجنسين، وتم على هامش البطولة تسليم كأس المركز الثاني لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي فاز بها فريق الشارقة في ختام الموسم متساوياً مع نادي الفجيرة.

حرص

ومن جانبه أكد محمد جاسم أمين السر المساعد باتحاد الإمارات للجودو أنهم في الاتحاد حريصون دائماً على المشاركة في بطولة زايد الرياضية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، موضحاً أنها تعتبر مسك ختام للموسم الرياضي في كل عام، ويضعون بها آخر الترتيبات قبل التحضير للمشاركة في المنافسات الخارجية أو المعسكرات الخارجية من أجل الاستحقاقات المقبلة.

وقال: نحن حريصون على وضع بطولة زايد الرياضية ضمن أجندتنا في كل عام، لأنها تعتبر فرصة ذهبية من أجل مشاركة لاعبي الجودو في بطولة أخرى بجانب البطولات المحلية المعتمدة، وتعتبر بطولة زايد الرياضية هي مسك ختام للموسم الرياضي في الإمارات بعد أن اختتمنا بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع الماضي، ونرى في هذه المنافسة الفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الذين تألقوا في الموسم ومساعدة المدربين على اختيار الأفضل وفرز اللاعبين، وتتيح هذه البطولة أيضاً تركيزاً أكبر من قبل المدربين لمتابعة كافة اللاعبين من مختلف إمارات الدولة، حيث حرص عدد كبير من الأندية على التواجد والمشاركة في المنافسات ونحن سعداء بذلك بلا شك.

وأكمل: اطمأن مدرب المنتخب على المجموعة التي اختارها قبل المشاركة في الأولمبياد المدرسي العالمي يونيو المقبل في بودابست بالمجر، بالإضافة لبطولة كأس آسيا في هونج كونج والتي ستقام يوليو المقبل، وكانت هذه الفرصة مواتية بالنسبة إلى المدرب لاختيار أفضل العناصر وتأكيد اختياراته قبل الدخول في فترة التحضيرات الرئيسية.

ووجه جاسم شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية على الاستضافة الدائمة لرياضة الجودو منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن هذه الاستمرارية في إقامة منافسات الجودو عاماً بعد آخر يؤكد نجاح هذه المنافسات وتطورها في كل عام.

صدارة

وتصدر فريق مجلس أبوظبي الرياضي منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة بعد أن واصل عروضه القوية وفاز على فريق شتوتغارت 2 بسداسية نظيفة أول من أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة التي تقام منافساتها بالملعب الخارجي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

واعتلى فريق مجلس أبوظبي الرياضي مسابقة الكرة تحت 16 سنة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من الفوز في مباراتين، إذ كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على شتوتغارت 1 بثمانية أهداف دون رد.

وفي الجولة ذاتها حقق فريق بني ياس فوزاً كاسحاً على فريق الأكاديمية الفرنسية بثمانية أهداف مقابل لا شيء وذلك في أول مباراة للسماوي في منافسات الناشئين.

وتتوقف مباريات كرة القدم تحت 16 عاماً اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام على أن تعود المنافسات بمواجهات الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل، إذ من المقرر إقامة 3 مباريات في الجولة الرابعة تجمع الأولى بين مجلس أبوظبي وريال مدريد، والثانية بين شتوتغارت 1 وبني ياس، أما المباراة الثالثة فتجمع بين شتوتغارت 2 والأكاديمية الفرنسية.

وعلى مستوى منافسات كرة القدم تحت 14 عاماً واصل فريق بني ياس تقديم عروضه القوية بتحقيقه الفوز الثاني في البطولة هذه المرة على حساب فريق مجلس أبوظبي الرياضي بهدفين مقابل هدف ليجمع 6 نقاط في سباق اللقب، وفي المباراة الثانية حقق فريق شتوتغارت الفوز على الأكاديمية الفرنسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويعتبر نادي بني ياس الوحيد الذي جمع 6 نقاط من أول جولتين بينما اكتفى كل فريق بجمع ثلاث نقاط قبل الجولة الختامية.