العنود وشوق إلى نهائي المبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهلت لاعبتا المنتخب الوطني للمبارزة ولاعبتا مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة العنود مبروك السعدي وشوق جمعة، إلى نهائي بطولة المبارزة سلاح الإيبيه للاعبات الإماراتيات التي تقام في نادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، وذلك في فئة الفتيات الإماراتيات.

وجاء تأهل العنود بعد فوزها على فاطمة الكعبي في نصف النهائي وعلى عائشة عبيد في دور الثمانية، فيما تأهلت شوق جمعة إلى النهائي بعد فوزها على أشواق المصعبي في نصف النهائي، وعلى فاطمة الزهراء حسن في دور الثمانية، وتلتقي في مباراة تحديد صاحبة المركز الثالث كلاً من فاطمة الكعبي وأشواق المصعبي.

وفي منافسات سلاح الإيبيه للرجال الدوليين تأهل خالد بوهديما وعبدالعزيز الشاطئ إلى نهائي البطولة، ويلتقي في مباراة المركز الثالث كلاً من طاهر عاشوري وراندي بوستما.