طالب صربي يخـطف الأنظار في «طائرة ناس»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

خطف الطالب الصربي أوروس لاليك الأنظار إليه أثناء مشاركته في فئة المقيمين مع فريقه «المفاجأة» في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بأدائه القوي، ويتميز هذا اللاعب بطول قامته وتكتيك عالٍ على حائط الصد، ويعدّ إحدى الأوراق الرابحة في تشكيلة «المفاجأة» لصاحبه خميس إسماعيل لاعب فريق شباب الأهلي لكرة القدم.

وصرّح لاليك أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في دورة ند الشبا وهو سعيد بما شاهده من تنظيم رائع ومستوى جيد للفرق المشاركة، وقال: عندما تلقيت دعوة من فريق المفاجأة للمشاركة معه في الدورة لم أتوقع أن تكون بهذا المستوى، أنا سعيد بهذه التجربة التي غيرت نظرتي إلى الكرة الطائرة في المنطقة، اعتقدت أنها لعبة بلا جمهور بعد الفترة القصيرة التي قضيتها هنا، ولكن ند الشبا أثبتت العكس، والتنافس قوي ورائع.

كما عبر لاليك عن سعادته بقرار صاحب السمو رئيس الدولة السماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وقال: علمت أنه بإمكاني كمقيم اللعب في الأندية المحلية، وبالفعل وصلتني بعض العروض وسأختار أحد الأندية للعب معه في الموسم المقبل، إنه قرار جيد للغاية سيساهم في اكتشاف لاعبين جدد في الكرة الطائرة وغيرها، ورفع مستوى الدوري المحلي، في البداية كنت قلقاً بخصوص مشواري الرياضي عندما جئت للدراسة في دبي ولكن عندما علمت أنه بإمكاني اللعب في الأندية شعرت بالاطمئنان من هذه الناحية.

وكشف لاليك أنه مقيم في الدولة منذ عام ونصف عام، وهو طالب بالجامعة الأميركية بدبي، ولاعب سابق لمنتخب صربيا تحت 20 عاماً، ولفريق النجم الأحمر بلغراد مدة 4 سنوات، مشيراً إلى أن العيش في دبي تجربة جميلة في حياته وهو مستمتع بقضاء وقته في الإمارات إلى جانب والديه، كما كشف أن أسرته ترتبط بعلاقة صداقة مع المدرب السابق للنصر ايفان يوفانوفيش وقال في هذا السياق: معرفتي ليوفانوفيتش قديمة، وقد التقيته في النصر عندما تدربت مع فريق الكرة الطائرة وكان مدرباً لفريق كرة القدم، أعلم أنه حقق نتائج جيدة وألقاباً مع الفريق ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد هذا الموسم وتمت إقالتـه.

وأضاف: الحياة هادئة في دبي، 18 شهراً لم أكتشف فيها كل شيء ولكن لدي بعض الأصدقاء ونحن بصدد الاستمتاع بزيارة أشهر المعالم واكتشاف أجواء الصحراء المذهلة.