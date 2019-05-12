مستويات متطورة للمتزلجين الإماراتيين

المصدر: دبي-البيان الرياضي

كشف كريس ديفيد، المدير الرياضي في «سكي دبي»، أن الإقبال من المتزلجين الإماراتيين والمقيمين في الدولة متزايد منذ افتتاح هذا الموقع وذلك بصورة ملاحظة على مدار السنوات الماضية، وقال: تحقيق المتزلجين الإماراتيين هذه النتائج لا يعد مفاجأة بالنظر للتدريبات التي يقومون بها وخصوصاً في آخر عامين، حيث يتواجدون بصورة شبه مستمرة وهم يمتلكون القدرات وبإمكانهم صقل مهاراتهم من خلال المشاركة في هذا النوع من البطولات التي نفتخر بتواجدها ضمن قائمة نشاطات دورة ند الشبا الرياضية هذا العام.

وأضاف: نتمنى أن تشكل إضافة هذه البطولة في برنامج دورة ند الشبا الرياضية، في جذب المزيد من الأضواء إلى رياضة التزلج في هذه المنطقة، وأن تنجح في التأكيد أن الشباب هنا قادرون على تحقيق نتائج متميزة فيها شرط مواصلة التدريبات والمشاركة في هذا النوع من البطولات.