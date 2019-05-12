البخيت: ند الشبا أيقـونة الدورات الرياضية في الخليج

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وصف أحمد البخيت نجم الكرة الطائرة السعودية والعربية، ولاعب فريق «دبي 2021»، دورة ند الشبا، بأيقونة الدورات الرياضية في الخليج، وأن مستواها الفني تطور كثيراً عما كان عليه في 2016، عندما لعب بصفوف كواترو، وقال: ما يحسب للدورة أنها تعيش حالة تطور مستمرّ على كافة الجوانب، سواء من ناحية التنظيم أو المستوى الفني، لقد لعبت في 2016، وكان المستوى جيداً، لكن هذه المرة أعلى بكثير، ما يعني أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من المشرفين عليها.

وأضاف: نحن في السعودية، وخاصة بالنسبة لعشاق الكرة الطائرة، نتابع منافسات الدورة، لأنها الأقوى والأجمل، ليس في الخليج، ولكن على مستوى العالم، وأنا فخور بتمثيل الكرة الطائرة السعودية للمرة الثانية في الدورة، واللعب إلى جانب أسماء عالمية كبيرة، كنت في يوم ما أحد المتابعين الأوفياء للدورة، ثم جئت للعب فيها، وهذا أمر رائع بالنسبة لي.

وأوضح البخيت أن الحب الكبير للخليجيين والعرب بشكل عامّ لكرة القدم، والتركيز عليها، جعل بقية الألعاب الأخرى، ومن بينها الكرة الطائرة، تواجه العديد من الصعوبات.

وقال: «الكرة الطائرة تعاني من نفس الصعوبات في منطقة الخليج، لأن الجميع يهتم بكرة القدم، لها الأولوية، وهذا أمر طبيعي بحكم شعبيتها، ولكن اللامبالاة ببقية الألعاب، جعلتها تعاني من مشاكل كثيرة، خاصة على مستوى الدعم».

وأضاف: «التركيز على كرة القدم أمر تعودنا عليه، ليس في منطقتنا فقط، بل على مستوى أكبر في العديد من الدول، والكرة الطائرة، شأنها شأن الألعاب الأخرى، تصارع من أجل البقاء، وتحاول تحقيق أفضل النتائج للحفاظ على شعبيتها القليلة، وفي كل الأحوال، ما نحققه لا يرضي طموحنا».

وشدد البخيت أن اللاعب الخليجي يملك الموهبة، وهو قادر على تقديم أفضل المستويات في أقوى الدوريات، إذا ما حصل على الاهتمام، وقال: لدينا العديد من اللاعبين المتميزين في دورة ند الشبا، رغم أن أغلبهم جاؤوا للعبة من بوابة الهواية، لقد أثبتوا أنهم قادرون على تقديم مستويات جيدة في أقوى دورة، وأمام نجوم كبار يلعبون في أقوى الدوريات في أوروبا، هذا الأمر يعطينا شعلة أمل، أنه بإمكاننا أن نتطور في اللعبة، ونحقق نتائج جيدة، ومستقبلنا سيكون بخير إذا ما دعمنا الكرة الطائرة، ومنحناها القليل من الاهتمام، الكرة الطائرة تمر بمرحلة نزول في الوقت الحالي، وأتمنى أن نشاهد المستويات التي نراها في ند الشبا في كل الدوريات الخليجية.

وأضاف: عندما لعبت لأول مرة في دورة ند الشبا، أبهرني مستواها، وكنت متفائلاً باستمرارها بشكل قوي، وهو ما يحدث الآن، وما يؤكد أنه طالما هناك دعم واهتمام، ستكون النتيجة جيدة في النهاية، ومفيدة للرياضة في الإمارات.

وأكد اللاعب السعودي أن دورة ند الشبا، وبفضل ضمها ألعاباً كثيرة، فهي تقدم خدمة كبيرة لرياضة الإمارات، من خلال توفير عامل الاحتكاك بلاعبين كبار، وهي فرصة لم تكن تتحقق لهم دون هذه البطولة وسمعتها الجيدة في العالم، التي جعلتها وجهة للنجوم، والأهم أنها أعادت مكانة الكرة الطائرة إلى الواجهة، وإبرازها للأجيال الصغيرة، وقد تكون مصدر إلهام لهم، وقال: "أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم هذه البطولة".

ولفت: "في المرة الأولى التي شاركت فيها، لم يسعفنا الحظ بالوصول إلى المباراة النهائية، وأتمنى أن ننجح هذه المرة في الوصول إلى النهائي".

وعبّر البخيت عن رضاه عن مسيرته الرياضية التي حصل خلالها على العديد من الإنجازات، معرباً في الوقت نفسه عن حسرته على عدم الاحتراف الخارجي، خصوصاً أنه حصل على عروض جديدة من الدوري الإيطالي واليوناني وكوريا الجنوبية، لكن اللوائح في الدوري السعودي حرمته من تحقيق حلم حياته، وقال: "مثلت العديد من الأندية الخليجية والمنتخب السعودي، ولكن عدم الاحتراف الخارجي ظل غصّة في قلبي".

إنجازات

توج أحمد البخيت بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وبطولة النخبة 11 مرة، وبطولة الكأس 5 مرات، كما يحمل في سجله لقب بطولة الخليج للأندية 6 مرات، بقميص الهلال والأهلي، ولقبين مع المنتخب السعودي، و4 مرات أفضل لاعب خليجي، وأفضل لاعب عربي مرة واحدة، ولقب بطولة العالم العسكرية وألقاب أخرى.

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