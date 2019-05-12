المعمري: خسارة مستحقة

ذكر محمد عبد العزيز شمل المعمري لاعب فريق «دبي 2020» أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب وخروجه من رحلة الدفاع عن لقبه مستحقة. وقال: أضعنا المباراة الأولى ولعبنا المباراة الثانية بخيار واحد وهو لا بديل عن الفوز بينما المفاجأة كان في وضعية أفضل، وكل الفرق عملت لنا ألف حساب باعتبارنا أصحاب اللقب، كان من المفترض أن نتحمل المسؤولية وندخل بروح البطل، ولكن الأداء لم يصل إلى المستوى المطلوب.

وأضاف: البطولة مختلفة عن العام الماضي ومستواها الفني متميز، ويبدو أن كل الفرق استعدت لها بشكل جيد وخاصة بالنسبة لفريقي المفاجأة وفهود زعبيل، اللذين قاما باستقطاب لاعبين على مستوى عال وأصحاب خبرة، ولديهما دكة احتياط قوية في المقابل لم نوفق من هذه الناحية، وهو درس علينا أن نستفيد منـه.