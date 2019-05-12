«ناس» تجهّز منتخب المبارزة للمونديال

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد غانم المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، أن دورة ند الشبا قدمت خدمة كبيرة للاتحاد بإقامتها قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم للفتيات، التي تستضيفها دبي يوم الجمعة المقبل بمشاركة 236 لاعبة من بينهن 20 لاعبة إماراتية.

وقال: العشرات من اللاعبات المشاركات في بطولة العالم قررن الحضور قبل فترة من انطلاق البطولة، للمشاركة في دورة ناس للاحتكاك وتجهيز أنفسهنّ للبطولة، وهو ما أسهم في ارتفاع المستوى هذا العام قياساً بالأعوام الماضية، حتى على مستوى الرجال هناك مشاركة قوية من أبطال عالم حضروا إلى دبي للاحتكاك، والاستفادة من الجوائز المالية الضخمة التي رصدتها الدورة للفائزين، خاصة أن هذا التوقيت من العام لا يشهد أي بطولات دولية قوية، وغالبية المشاركين لديهم ارتباط بالمشاركة في بطولة العـالم المقررة أن تقام في شهر يوليو المقبل، وهذا التوقيت هو أفضل تحضير لهم قبل تلك الاستحقاقات.

وأضاف: ينوي اتحاد المبارزة المشاركة في بطولة العالم للفتيات بـ20 لاعبة حسبما تنص لائحة الاتحاد الدولي التي تمنح الدولة المضيفة المشاركة بهذا العدد، وقد دفعنا بـ12 لاعبة في دورة ناس للاحتكاك مع بطلات العالم، وخاطبنا الأندية لترشيح ثمانية لاعبين، يمكن أن يشاركوا في بطولة العالم للفتيات وننتظر ردهم قبل غلق باب التسجيل رسمياً.

وتابع: إجمالي اللاعبين الدوليين والمحليين الذين شاركوا في دورة ند الشبا بلغ 22 لاعباً ولاعبة يشاركون في المنافسات المحلية والدولية.