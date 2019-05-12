نصف نهائي سلة السيدات الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام مباريات نصف نهائي بطولة كرة السلة 3×3 للسيدات والناشئات مساء اليوم بعد مواجهات مثيرة شهدها الدور الأول على مدار اليومين الأخيرين.

وأكدت عائشة الجسمي مدير فعالية كرة السلة أن منافسات السيدات تختلف عن فئة الرجال كون عدد الفرق أقل ولكن مشاركة 21 فريقاً في هذه الفئة يعد خطوة جيدة وتحقق الأهداف المرسومة بشأن انتشار اللعبة في المجتمع النسائي، في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة، والحقيقة أن عدد الفرق كان أكبر إلا أننا قلصنا العدد ونفخر بهذا الإقبال الكبير ونتوقع أن تزيد الفرق والأعداد في النسخة المقبلة.

وقالت إن الجماهير تزايدت في الأيام الأخيرة من المنافسات وهو ما كنا نتوقعه بعدما نقلنا المنافسات إلى حي دبي للتصميم، حيث أقيمت النسخة الأولى في دبي فستيفال، وكان هناك تواجد جماهيري كبير لأن كرة السلة من الألعاب الشعبية للعديد من الجاليات، وحي التصميم ملعب دائم يستطيع أي فريق أن يتدرب فيه باستمرار، حتى بعد انتهاء المنافسات، ونتوقع أن يكون اليوم النهائي مختلفاً بالحضور الجماهيري الكبير.