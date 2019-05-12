تفـوق إماراتي في منافسات «التزلج على الثلج»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أقيمت بنجاح كبير ووسط أجواء غلفتها الإثارة والمستويات القوية منافسات بطولة «التزلج على الثلج»، وذلك للمرة الأولى ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وشهدت البطولة مشاركة من مختلف الجنسيات في المنافسات التي أقيمت في «سكي دبي» في مول الإمارات، وشهدت إقامة 3 مسابقات رئيسة، وهي التزلج على المنحدرات، التزلج الحر، والتزلج بواسطة الألواح «السكي بوردينج».

وخطف المشاركون الإماراتيون وأبرزهم المشاركون مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي، الامتياز من خلال فوز لاعبه حسن الفردان بالمركز الأول في الفئة المفتوحة لمنافسات التزلج على المنحدرات، وهي الفئة الأكثر قوة وندية، وذلك بعدما سجل زمناً قدره 33,54 ثانية، متفوقاً على شون جوجاين الذي جاء ثانياً بزمن 35,97 ثانية، وبالمركز الثالث سام شاربين بزمن 37,94 ثانية.

وعلى صعيد الفئة المفتوحة للسيدات، حققت صوفيا شاكين الميدالية الذهبية بعدما سجلت زمناً قدره 48,55 ثانية.

وفي فئة الناشئين تحت 16 سنة، جاء بالمركز الأول بين شيرف بزمن 31,02 ثانية، وبالمركز الثاني جايمس وايت بزمن 32,46 ثانية، وبالمركز الثالث أليكس استريدج بزمن 32,94 ثانية.

وفي فئة الناشئات تحت 16 سنة، نالت سمر سبيندلوف المركز الأول بزمن 31,20 ثانية، وبالمركز الثاني دانا تليفا بزمن 31,75 ثانية، وبالمركز الثالث باتريشيا استريدج بزمن 32,94 ثانية.

وفي فئة الناشئين تحت 12 سنة، نال المركز الأول فين شيريف بزمن 32,74 ثانية، أما على صعيد الناشئات تحت 12 سنة، فنالت المركز الأول ريو شارمان بزمن 33,90 ثانية.

أما على صعيد الناشئين تحت 10 سنوات، فنال المركز الأول ويليام لامبرت بزمن 43,06 ثانية، وفي فئة الناشئات تحت 10 سنوات، حققت المركز الأول نايف ماسترز بزمن 36,45 ثانية.

وجاء التفوق إماراتياً خالصاً في الفئة المفتوحة للتزلج الحر، وجاء حسن الطاهر بالمركز الأول بمجموع 126 نقطة، وبالمركز الثاني سلطان عيسى بن علي بمجموع 125 نقطة، وبالمركز الثالث عبدالله عمر المهيري بمجموع 99 نقطة.

وفي نفس المنافسات لفئة تحت 16 سنة، حقق المركز الأول عبيد المري بمجموع 142 نقطة.

وفي منافسات التزلج بواسطة الألواح السكي بوردينج، حصد لاعبو الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة، وجاء بالمركز الأول أحمد طلال برصيد 132 نقطة، وبالمركز الثاني بهاء صديقي برصيد 126 نقطة، وبالمركز الثالث علي الحمادي برصيد 98 نقطة.

أما في فئة الناشئين تحت 16 سنة لنفس البطولة، فحقق حميد الأنصاري المركز الأول برصيد 105 نقاط، وفي فئة تحت 12 سنة نال المركز الأول سعيد المري برصيد 78 نقطة، وفي فئة تحت 12 سنة للفتيات، نالت المركز الأول أمينة المهيري برصيد 45 نقطة.