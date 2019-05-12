مواجهات ساخنة في نصف نهائي بطولة الطائرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

يلتقي «المفاجأة» متصدر المجموعة الأولى مع «ابن ثاني» صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في نصف نهائي الأول من منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، الساعة العاشرة مساء اليوم، فيما يجمع نصف نهائي الثاني بين «دبي 2021» متصدر المجموعة الثانية و«فهود زعبيل» صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، منتصف الليل.

وضمن فريق المفاجأة بطاقة العبور إلى المربع الذهبي على حساب حامل اللقب «دبي 2020» بعدما تغلب عليه (3-1)، بواقع 25-23 و23-25 و25-18، و25-17، بينما حجز «ابن ثاني» بطاقة الـتأهل على حساب البركان بعدما فاز عليه (3-1) بواقع (28-26) و(27-29) و(30-28) و(25-19)، في مباراة كانت قريبة المستوى وحسمت أشواطها في اللحظات الأخيرة.

وبنهاية الدور الأول، تصدر «المفاجأة» المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط وجاء فهود زعبيل في المركز الثاني بـ4 نقاط و«دبي 2020» في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط، بينما تصدر «دبي 2021» المجموعة الثانية بـ6 نقاط وجاء خلفه «ابن ثاني» بـ3 نقاط ثم «البركان» في المركز الأخير.

وبالعودة إلى تفاصيل مباراة «المفاجأة» و«دبي 2020»، فقد جاءت متكافئة وقوية، وتقدم «دبي 2020» إلى غاية النقطة 4 قبل أن ينتزع منه «المفاجأة» الأسبقية ويوسع الفارق إلى 5 نقاط، (10-5) ثم (11-6) ويواصل تحكمه في أحداث الشوط بفضل الأداء القوي لنجمه المغربي محمد الحشدادي والكوبي بيست أستينغو، كما لعب ليبيرو الفريق راشد أحمد دوراً مهماً في الجانب الدفاعي.

وخلال مجريات الشوط حاول «دبي 2020» العودة في النتيجة واستطاع تقليص الفارق إلى 4 نقاط في مناسبتين 10-14 و15-11 وإلى 3 نقاط 18-15 ثم على نقطتين فقط 18-16 لكنه ارتكب بعض الأخطاء في الإرسال وعلى مستوى حائط صد منحت الأفضلية لـ«المفاجأة» مرة أخـرى ليفوز بالشوط الأول 25-23.

ورغم دخوله المتأخر في الشوط الثاني استطاع «دبي 2020» أن يدرك التعادل على مستوى النقطة 8-8 ثم 9-9 قبل أن ينتزع الأسبقية أول مرة 10-9 لكن التعادل فرض نفسه على مجريات الشوط، وسار الفريقان خطوة بخطوة، أحدهما يسبق والآخر يعادل إلى أن تقدم «المفاجأة» بنقطتين 16-14 ثم 16-15 ثم عاد التعادل من جديد 18-18 وزاد التنافس والإثارة مع اقتراب الشوط من نهايته وخاصة من جانب «دبي 2020» الذي فاز بنتيجة 25-23، لكن الحظ لم يسعفه بداية الشوط الثالث الذي دخله متعثراً وتأخر بفارق 3 نقاط 6-3 قبل أن يقلب النتيجة ويتقدم 9-8 ثم أضاع فرصة توسيع الفارق بخطأين متتاليين أهدى من خلالهما التقدم مرة أخرى لـ«المفاجـأة».

واشتد التنافس بين الفريقين ليفرض التعادل نفسه 13-13، واستغل «المفاجأة» تألق لاعبه الحشدادي ليعمق الفارق من جديد إلى 3 نقاط وأصبح الطرف المتحكم بأحداث المباراة وفاز 25-18.

دخل «دبي 2020» الشوط الرابع وهو فاقد الأمل في التأهل بعد خسارته الشوط الثالث، لذلك ظهر بأداء باهت وضعيف بينما وجد المفاجأة نفسه في طريق مفتوح لتحقيق الفوز 25-17