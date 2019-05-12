الجناحي وعبد الحميد يتأهلان في البادل تنس

المصدر: دبي-البيان الرياضي

ضمن الثنائي المكون من فارس عبد الجناحي وعبد الله عبد الحميد، تأهلهما إلى الدور الثالث من فئة المواطنين، من منافسات البادل تنس، بعدما تغلبا على الثنائي المكون من محمد الجناحي وسعيد المري، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-0، ليضربا موعداً مع الفائز في المباراة التي ستجمع مساء اليوم، كلاً من الثنائي المكون من محمد النعيمي وعلي شريف المرزوقي، مع الثنائي محمد المري وعيسى شريف المرزوقي.

ولحساب الفئة المفتوحة، تأهل الثنائي صاندي فاركهارسن وخافيير لوبيز غارسيا، على بيل ريليت بالستر وكارلوس لونا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-0، كما تغلب الثنائي المكون من مارتن نوشيز وسيمون رحمان، على جميل حوراني ودين ماك فارلن، بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-2 و6-1.