بورشيم: أحلامي تحولت إلى حقيقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر النرويجي هالفارد بورشيم، الذي تواجد مع فريق بلدية دبي الفائز بالمركز المركز الأول في فئة الرجال في منافسات «تحدي ناس الليلي»، أن اتخاذه قرار العمل والإقامة في الإمارات، أهم خطوة في حياته.

حيث تحولت أحلامه إلى حقيقة، خصوصاً على صعيد ممارسة الرياضة بعدما نال شرف المشاركة ضمن فريق «أف 3»، الذي قاده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في الألعاب الحكومية التي أقيمت أخيراً، وحقق الفريق لقبها، لينجح النرويجي في الجمع بين اللقبين.

وأوضح بورشيم، إنه يعيش في الإمارات منذ 8 سنوات، حيث يقيـم في دبي، وهو يتخذ من الرياضة هواية أساسية في حياته، وقال: أحرص دائماً على المشاركة في جميع التحديات الرياضية التي تقام على مدار العام، ومنها تحدي ناس الليلي، وتحدي سبارتان وتحدي الوحل وتحدي محاربي الصحراء، وذلك من خلال الموازنة بين عمله وتدريباته اليومية، لكن الخطوة الأهم بالنسبة له حينما انضم إلى فريق «أف 3» في الألعاب الحكومية التي يعتبرها نقطة فاصلة في حياته.

وتابع: أشارك هذا العام بطموحات تحقيق أفضل المراكز سواء على صعيد الفرق مع فريق بلدية دبي، وأتطلع للعودة للمشاركة في المنافسات الفردية، والأجواء جميلة للغاية هنا، وأنواع التحدي وحجم المشاركة يجعل الكل مطالباً ببذل قصارى جهده لنيل المراكز الأولى.

واعتبر بورشيم، نفسه محظوظاً بالعيش في مدينة توفر العديد من المواقع لممارسة النشاط الرياضي، إلى جانب الفعاليات التي تقام على مدار العام.