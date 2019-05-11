الجابري: خرجنا من عنق الزجاجة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد سيف مطر الجابري مدير فريق فهود زعبيل أن فريقه اختار الطريق الصعب في مشوار المنافسة على لقب بطولة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، وأنه خرج من عنق الزجاجة بعدما وصل إلى نصف نهائي في مباراة بطولية أمام فريق «دبي 2020» حامل لقب النسخة الماضية.

وقال: خسارتنا في المباراة الأولى فرضت علينا طريقاً صعباً لأنها وضعتنا في مواجهة صاحب المركز الأول من المجموعة الثانية، وسيكون هذا اللقاء عبارة عن مطبّ واختبار أكثر صعوبة من دوري المجموعـات. ووجه الجابري الشكر إلى كافة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الله راشد المهيري الذي نجح في قيادة فهود زعبيل إلى المربع الذهبي بعد 24 ساعة فقط من خسارته في المباراة الأولى من المفاجأة، وأضاف: ننتظر بطل المجموعة الثانية بفارغ الصبر وسنحاول تقديم الأفضل.