«فهود زعبيل» و«دبي 2021» إلى نصف نهائي «الطائرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق «فهود زعبيل» و«دبي 2021» تأهلهما إلى نصف نهائي منافسات الكرة الطائرة الذي سيقام غدا انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بمجمع ند الشبا الرياضي.

وضمن فهود زعبيل تأهله على حساب «دبي 2020» بعدما فاز عليه بـ3 أشواط مقابل شوط واحد بواقع ( 25-22) و(25-20) و(25-23) و(25-18) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد خسارته من «المفاجأة» (3-2) بينما حقق «دبي 2021» بطاقة العبور إلى نصف نهائي بعد أن تغلب على «بن ثاني» مساء أول من أمس لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 25-22 و23-25 و25-17 و25-23، وبنهاية الجولة الثانية رفع «دبي 2021» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراتين، فقد تقدم «دبي 2021» 4-2 ثم 5-3 وبفضل تألق لاعبه الكوبي هيرنانديز راموس والسعودي أحمد البخيت ونجم منتخبنا الوطني مبارك المنصوري نجح في توسيع الفارق إلى 5 نقاط (9-4) والفوز 25-22،

وجاءت بداية الشوط الثاني لفائدة «دبي 2021» الذي تقدم بـ3 نقاط نظيفة وتمكن من فرض سيطرة على مجرياته، وتألق حائط صده المتكون من راموس والصربي نيمانجا فيديك ومايد ثاني عبيد بشكل لافت، ووصل الفارق إلى 7 نقاط (8-1) وسط أداء ضعيف لـ«بن ثاني»، ولم يكن قادرا على التصدي للضربات القوية للاعبي «دبي 2021» المستحوذ على مفاتيح المبـاراة.

وحافظ «دبي 2021» على أسبقيته بفارق لم يقلّ عن 5 أو 6 نقاط من 14-8 إلى 15-9 ثم على 7 نقاط مرة أخرى و19-11 وكان الطرف المتحكم في أحداث الشوط إلى غاية النقطة 19 التي توقف عندها وفسح المجال أمام «بن ثاني» للعودة واختطاف نتيجة الشوط الثاني 25-23.

ودخل الفريقان الشوط الثالث بقوة إلا أن «دبي 2021» عرف كيف ينتزع الأسبقية ويبدأ في تعميق الفارق إلى أن حسم نتيجة الشوط 25- 17.

وجاء الشوط الرابع نسخة مكررة عن الشوط الثالث، بداية قوية من الجانبين ثم أخذ الأسبقية من طرف «دبي 2021» وتمكن الفوز 25-23.

من جهته قدم فهود زعبيل مستويات جيدة واستطاع الفوز بنتيجة الشوط الأول 25-22 وبرز في صفوفه الفرنسي روسارد ثيبو والتشيكي ديفيد كينكت وعبد الله علي سيف الذي تألق في الإرسال.

وشهد الشوط الثاني مستوى قويا بين الفريقين وتقاربا في النتيجة مع أفضلية بسيطة لفهود زعبيل الذي تمكن من رفع ريتم المباراة وتوسيع الفارق شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى 5 نقاط بنهاية الشـوط وحسم نتيجته 25-20.

وزادت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثالث، الذي سيطر عليه التعادل من بدايته 5-5 ثم 6-6 و7-7، وصولا إلى 15-15 و17-17 وتمكن «دبي 2020» من حسم النتيجة لفائدته 25-23.

وفي الشوط الرابع أعاد فهود زعبيل فرض سيطرته واستطاع تعميق الفارق إلى 5 نقاط 9-4 ثم 11-4، وواصل تقدمه إلى أن حسم نتيجة الشوط 25-18.